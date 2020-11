Dcéra Karla Gotta († 80) Dominika prekvapuje: Odchod z Česka!

Presne po roku sa Dominika Gottová (47) vrátila do Helsínk, odkiaľ vlani utiekla od zadlženého manžela a muzikanta Tima Tolkkiho (54).

Krátko potom, čo počas dušičkového obdobia navštívila hrob svojho otca Karla Gotta († 80), nasadla na lietadlo a odcestovala z Prahy. Dominika ešte pred odletom navštívila hrob svojho otca, kde sa zdržala pol hodiny. Potom sa vrátila domov, kde si pobalila dva kufre a vyrazila na letisko, aby stihla let do Helsínk. Blondínka, ktorá sa pred rokom odtiaľ vrátila, keď utiekla od manžela Tima, sa opäť vrátila do Fínska.

Ako však prezradila denníku Aha!, žiť sa tam znova nechystá. Do krajiny odcestovala z úplne iného dôvodu. „Idem riešiť akútne a naliehavé rodinné záležitosti s mojím manželom. Do Prahy sa vrátim, mám tam bývanie a zázemie,“ priznala. Podľa informácií Blesku je predmetom riešenia žiadosť o rozvod, ktorú Gottová na začiatku tohto roka podala cez fínsku ambasádu v Prahe.