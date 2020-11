Dcéra Cigánskych diablov Vanessa: Zvykla som si na to, že ľudia sú zlí

Vyrástla v známej prominentnej rodine.

Herečka, speváčka a predovšetkým hudobníčka Vanessa Šarköziová (20) je jediná a milovaná dcéra hudobného páru Silvie (45) a Ernesta (48) Šarköziovcov. Roztomilá diablica, ktorá tak už od malička bola verejnosti často na očiach, teraz prezradila, ako sa s nepríjemnými poznámkami od cudzích ľudí na svoju osobu musela veľakrát popasovať. Vanessa je dcéra slávnych rodičov zo zoskupenia Cigánski diabli Silvie a Ernesta Šarköziovcov.

Po nich jednoznačne zdedila hudobný talent, vďaka ktorému sa dnes môže pýšiť titulom členky orchestra Opery a baletu SND. Už v mladom veku si však skúsila herectvo, keď si zahrala v rôznych televíznych seriáloch. A práve vtedy sa prvýkrát stretla s nepríjemnými poznámkami na jej osobu.

„Nikdy som tie správy cielene nečítala, ale, samozrejme, že sa to ku mne dostalo. Napríklad cez rodinu, ak si prečítali niečo, čo ich zabolelo,“ priznala Novému Času Vanessa, ktorá tak nemala úplne bežné detstvo. „Mňa to však nejako neurážalo, neranilo ma to. Stalo sa to mojou súčasťou a zvykla som si na to, že ľudia sú zlí.“ Diablica, ktorú už od malička súdili, sa s kritikou od neznámych ľudí časom vyrovnala a dnes si z toho ťažkú hlavu nerobí.

„Takí ľudia musia mať smutný život. A ak im v živote pomôže napísať škaredý komentár, tak nech to pokojne robia. Pretože mne to neublíži a im možno pomôže,“ dodala pokojne Vanessa. Tá sa momentálne sústredí iba na hudbu, ktorou sa chce živiť.