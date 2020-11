Jaroslav si s Novým Časom trhol 300 eur: Za výhru si kúpime sporák!

Doprajú si to, po čom túžili! Manželia Jaroslav (70) a Magdaléna (68) z Liptovskej Ondrašovej (okr. Liptovský Mikuláš) sú dôchodcovia a vravia, že ešte nikdy nič nevyhrali.

Teraz sa však na nich konečne usmialo šťastie. Vďaka súťaži Nového Času Trhaj na 3-krát!, totiž získali krásnych 300 €. Natešení manželia už vedia, čo s peknou sumou urobia. Pozitívne naladených dôchodcov nečakaná výhra náramne potešila.

Keď strhli nálepku z titulky Nového Času a našli 3 zhodné symboly, neverili vlastným očiam. „Odlepila som nálepku a myslela som, že tam opäť nič nebude. Keď som však uvidela tretí rovnaký symbol, zhíkla som - ‚Starký, vyhrali sme 300 eur! ‘” opísala šťastnú chvíľu manželka výhercu Magdaléna, ktorá nám zdvihla telefón miesto pána Jaroslava.

„Veľmi pekne ďakujeme,“ vykrikoval do telefónu rozradostený Jaroslav. Manželia si za výhru kúpia nový sporák, takže vianočné pečivo pre vnúčatá bude tento rok chutiť o niečo lepšie. Až do 14. 11. 2020 máte stále možnosť zapojiť sa do súťaže a hrať o ceny za 40 940 € a záverečný jackpot.