Tibora Gašpara a Milana Mihálika vzali do väzby! Sudca to povedal jasne

Podľa sudcu by mohli bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a bývalý funkcionár NAKA Milan Mihálik ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti.

Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), ktorý rozhoduje aj o ďalších obvinených v akcii Očistec, informoval Denník N.

Rozhodnutie nie je právoplatné, v oboch prípadoch uvalil sudca na obvinených preventívnu a kolúznu väzbu. Obaja podali voči rozhodnutiu sťažnosť.

Súd podľa portálu TV JOJ rozhoduje o obvinených v rámci akcie Očistec samostatne, pri každom zhruba pol hodiny. „Posledným obvineným, o ktorom vzatí do väzby by sa malo rozhodovať, je bývalý šéf NAKY Peter H., toho však včera previezli do nemocnice a o tom, ako sa s tým súd vysporiada, nie je na teraz známe,” uvádza portál. Dodáva, že súd by mal o všetkých obvinených rozhodnúť do 19:00.

Eugen Cimmermann zastupuje v prípade obvinených a zadržaných počas štvrtkovej (5.11.) policajnej akcie Očistec Tibora Gašpara i bývalého zástupcu riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Milana Mihálika.

"ŠTS rozhodol o väzbe mojich klientov s tým, že vyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a vzal ich do väzby. Moji klienti vo vzťahu k rozhodnutiu ŠTS podali sťažnosť. Tým pádom rozhodnutie nie je právoplatné, ale je vykonateľné. O našej sťažnosti následne bude rozhodovať Najvyšší súd SR," povedal obhajca.

Na otázku TASR, či bývalý policajný šéf bude väzobne stíhaný aj z dôvodu možného úteku, Cimmermann uviedol, že "sudca nevyhovel návrhu v plnom rozsahu". Obaja jeho klienti teda budú väzobne stíhaní z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov a dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti.