Plnené zemiaky 4x inak: Už len pri tých fotkách sa budete zalizovať

V rúre pečené a dobrotamiplnené zemiaky, to je rýchlaa lacná pochúťka, ktorá ponúkamnožstvo obmien. Hodia sana obed aj na večeru.

So slaninou a so syrom

Na 2 - 4 porcie potrebujeme:

4 stredne veľké zemiaky

4 plátky slaniny

1 cibuľu

150 g goudy

1 PL masla

1 PL sekanej petržlenovej vňate

Zemiaky očistíme kefkou a osušíme. Dáme ich do rúry predhriatej na 180 °C a upečieme domäkka. Potom ich nakrojíme a časť vnútra vydlabeme. Zmiešame ho s nakrájanou cibuľou, polovicou syra, maslom a s petržlenom. Zmes osolíme a premiešame a naplníme ňou zemiaky. Pridáme plátok slaniny, posypeme druhou polovicou syra a vložíme zapiecť do rúry.

Bataty s mozzarellou Otvoriť galériu Bataty s mozzarellou Zdroj: iStock

Na 2 porcie potrebujeme:

2 veľké bataty

150 g strúhanej mozzarelly

2 menšie fialové cibuľky

200 g bieleho jogurtu

soľ, čierne korenie

čerstvú petržlenovú vňať

Rúru predhrejeme na 250 °C. Zemiaky umyjeme, rozkrojíme do troch štvrtín a pootvorené uložíme na plech a vložíme na 20 minút do rúry, aby zmäkli a ich vnútro sa po vybratí z rúry dalo roztlačiť vidličkou. Ešte zahorúca do vnútra nasypeme strúhanú mozzarellu, ozdobíme kolieskom pokrájanej cibuľky, osolíme, okoreníme a vložíme ešte na 10 minút do rúry. Pred servírovaním navrch pridáme dve lyžice bieleho jogurtu a ozdobíme 1 - 2 kolieskami cibuľky a petržlenovou vňaťou.

S mäsom a s cibuľkou Otvoriť galériu S mäsom a s cibuľkou Zdroj: iStock

Na 2 - 4 porcie potrebujeme:

4 väčšie zemiaky

1 väčšiu cibuľu

1 PL olivového oleja

2 strúčiky cesnaku

100 g slaniny

350 g mletého mäsa

400 g krájaných paradajok v plechovke

1 PL paradajkového pretlaku

½ ČL mletého čili

100 ml vývaru

100 g strúhaného syra

1 zväzok jarnej cibuľky

soľ

mleté čierne korenie

Zemiaky v šupke uvaríme domäkka. Na oleji orestujeme nadrobno nakrájanú cibuľu a cesnak. Pridáme slaninu nakrájanú na kocky, mleté mäso a opečieme dohneda. Do základu na omáčku pridáme paradajky, pretlak, vývar, čili a za stáleho miešania varíme asi 30 min., kým zmes nezhustne. Zemiaky zvrchu narežeme, zľahka roztvoríme, lyžičkou vydlabeme vnútro a naplníme ho mäsovou zmesou. Posypeme strúhaným syrom a zapečieme v rúre. Pred podávaním posypeme vňaťou jarnej cibuľky.

So syrom a so zelenou cibuľkou Otvoriť galériu So syrom a so zelenou cibuľkou Zdroj: iStock

Na 4 porcie potrebujeme:

4 stredné zemiaky

150 g zmesi syrov

soľ

1 PL masla

4 jarné cibuľky

Zemiaky opláchneme a osušíme. Potom ich upečieme v rúre domäkka. Na plnku môžeme použiť zvyšky rôznych syrov. Pokrájame ich alebo roztlačíme vidličkou (podľa toho, o aký druh ide). Jarné cibuľky nasekáme nadrobno. Upečené zemiaky prekrojíme na polovice, vnútro vydlabeme a roztlačíme vidličkou. Pridáme maslo, syry, jarnú cibuľku a premiešame. Zmes vrátime do vydlabaných zemiakov, vložíme do rúry a chvíľu zapečieme.