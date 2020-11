Tréner Tomáš večeral so Seanom Connerym († 90): Na to, čo sa stalo o 2 dni, nikdy nezabudne

Silový a kondičný tréner Tomáš Mihalík (38) sa vďaka svojej práci dostal aj k osobnostiam, o ktorých bežný človek môže len snívať. Jedným z nich bol aj nedávno zosnulý škótsky herec Sean Connery († 90). Ako naňho známy filmový agent 007 zapôsobil?

Už počas štúdia na vysokej škole, na Fakul­te telesnej výchovy a športu, brigádoval so spolužiakom vo fitku. Bolo to okolo roku 2000, keď nastával boom osobných trénerov. „Bralo sa to ako niečo, čo si mohli dovoliť len vyvolení a zbohatlíci, lebo osveta bola minimálna,“ spomína na študentské časy sympatický Tomáš Mihalík.

„Predstavovali si nás ako "nabúchaných" chalanov, ktorí v tielkach predvádzajú svoje svaly, a nie všetci chápali, že chudnutie je len jedna fáza mojej práce. Šlo mi hlavne o celkový zdravotný stav človeka. Obezita je psychický problém, ktorý prináša so sebou vysoký krvný tlak, u žien osteoporózu a kopec ďalších sprievodných zdravotných problémov,“ upozorňuje Tomáš, ktorý pracuje ako osobný tréner vo fitnescentre, silový a kondičný tréner a tiež fyzioterapeut. Ako študent pochopil, že FTVŠ mu dá základy, ale ak chcel niečo viac, musel sa tomu intenzívne venovať. Všetky peniaze, ktoré zarobil, investoval do skúmania ľudského tela, cestoval za poznatkami aj do zahraničia.

Stretnutie s Connerym

V roku 2012 po obhájení dizertačnej práce dostal ponuku ísť na dva týždne do New Yorku a pracovať s mladým americkým tenistom. Po získaní kontraktu v USA jeho prvé kroky viedli do Austrálie, kde so zverencom, tenistom Patrikom Davidsonom, absolvovali množstvo tenisových turnajov. Cez neho a jeho austrálskeho trénera sa dostal k tenistovi Lleytonovi Hewittovi. Austrálčan mal kvôli tréningom bydlisko na Bahamách.

Tomáš tam zostal niekoľko mesiacov, chodieval na tenisové kempy. Pri svojej práci mal šťastie aj na legendu, herca Seana Conneryho († 90). „Nebolo to tak, že som ho stretol – dobrý deň, som Tomáš Mihalík z Bratislavy a chcem vás trénovať,“ smeje sa Tomáš a vysvetľuje, ako sa s filmovým agentom 007 zoznámil. „Bolo to na Bahamách. Spoločne s Davidsonom a Hewittom som dostal pozvanie od Seanovho syna Stephana na večeru. Zúčastnilo sa na nej asi dvanásť športovcov. Potešil som sa, keď som zistil, že tam bude aj Sean Connery. Som totiž fanúšik bondoviek. Predstavili ma ako kondičného trénera. Keďže pán Connery bol odmlada známy svojím vyformovaným telom, zaujali ho moje postrehy, týkajúce sa tréningov,“ spomína.