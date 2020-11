Ďalšie kolo plošného testovania? Matovič prehovoril o možnom termíne

Na Slovensku otestovali v sobotu (7. 11.), prvý deň druhého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, 1.297.571 ľudí.

Infekčných z nich bolo 8172, teda 0,63 percenta. V nedeľu to oznámil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Matovič hovorí, že Slovensko má teraz k dispozícii dve zbrane, ktoré môže používať na ohniská nákazy, je to lockdown alebo plošné testovanie. "Musíme si zodpovedať, aký stupeň slobody si chceme dopriať cez ťažkú zimu," podotkol.

Minister poprosil občanov zo zelených regiónov, aby sa šli dať otestovať aj do hraničnej obce či mesta v červenom regióne. Tam sú podľa jeho slov na väčší nápor ľudí pripravení. "Prosíme tých ľudí, ktorí necítia zmenu zdravotného stavu a vidia rady, nech nečakajú a idú do hraničnej obce v červenom regióne," povedal.

Plošné testovanie by sa malo vyhodnotiť "v pokoji s chladnou hlavou", priblížil premiér. Dosah testovania sa však ukáže za dva až tri týždne. Zároveň Matovič pripustil plošné testovanie koncom novembra.

Testovanie v pravidelných intervaloch v jednotlivých okresoch by pritom podľa Matoviča mohlo prispieť k uvoľňovaniu epidemiologických opatrení. „Teraz si musíme spoločne zodpovedať otázku, či už regionálne alebo celoslovensky, že aký stupeň slobody si chceme dopriať počas tej ťažkej zimy,” povedal premiér s tým, že on osobne by bol za väčšiu slobodu. „Poďme rozmýšľať nad tým, ako otvoriť kiná, divadlá, kostoly, reštaurácie, posilky ale musíme si zároveň povedať, čo sme ochotní pre to spoločne spraviť,” uviedol Matovič.

Premiér potvrdil, že s testovaním antigénovými testami na hraniciach by sa malo začať 15. novembra. Cez hranice však momentálne denne prechádza okolo 20.000 ľudí, čo je podľa neho zanedbateľné množstvo. "Efekt až taký dramatický nebude," hovorí.