Druhé kolo plošného testovania: V Bratislave otvorili dve odberné miesta, Naď hodnotí posledné týždne!

V 45 okresoch v nedeľu pokračuje druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta.

Odberné miesta sú otvorené od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a 17.00 do 17.30 h. Druhého kola testovania sa môžu zúčastniť aj občania, ktorí neboli na prvom kole. Na testovaní sa nemusia zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. Rovnako sa nemusia dať testovať tí, ktorí už v posledných 90 dňoch boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Výnimka bude platiť aj pre osoby nad 65 rokov, ale len v prípade, ak budú v dobrovoľnej domácej karanténe.