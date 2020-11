Obrovský požiar v bratislavskej Dúbravke: Zhoreli 3 ľudia, obyvatelia prehovorili o obetiach

Krutý osud! V piatok neskoro večer zasahovali hasiči v bratislavskej Dúbravke pri požiari na Harmincovej ulici.

Ničivé plamene zachvátili unimobunku neďaleko obchodného domu. Podľa obyvateľov mestskej časti v nej žila staršia pani bez domova, ktorá sa starala o túlavé mačky spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi. Miestni sa o ženu báli už dlhší čas, ale bezdomovkyňa sa odmietala presťahovať do ubytovne, lebo nechcela opustiť mačky. Hasičom sa z horiacej unimobunky podarilo vytiahnuť dve osoby, ale napriek ich veľkému úsiliu sa ich už zachrániť, žiaľ, nepodarilo.

K nešťastiu došlo v piatok večer krátko pred desiatou hodinou. Na mieste požiaru zasahovali desiatky hasičov. Štipľavý dym bolo cítiť nielen v Dúbravke, ale i na ďalšom sídlisku. „Dym bolo silno cítiť v celej Karlovke, nedalo sa ani vetrať,“ opísala na sociálnej sieti Jana z Karlovej Vsi. O pol jednej v noci hasiči informovali, že z horiacich trosiek vytiahli dve telá. „Po príchode hasičov bola časť objektu v plameňoch a silno zadymená. Z horiacej unimobunky vytiahli dve osoby, ktoré sa im aj napriek veľkej snahe zachrániť nepodarilo. Na mieste zasahuje 32 hasičov,“ informovalo Prezídium Hasičského záchranného zboru (HaZZ) prostredníctvom sociálnej site s tým, že zasahovali s 9 kusmi techniky.

Podľa mužov zákona pri požiari napokon zomreli tri osoby. „Polícia zatiaľ totožnosť obetí požiaru nepozná. V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presné príčiny, ako aj ďalšie okolnosti tohto požiaru sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania,“ uviedli policajti.

Prečo vznikol oheň?

Hasiči s mohutným požiarom bojovali niekoľko hodín. „Je to skutočne veľký oheň, hasiči sa asi snažia, aby sa to neroznieslo ešte viac do lesa a okolia. Ale je to teda vysoké a aj sa to posúva do šírky,“ reagovala vo facebookovej skupine Dúbravky jedna z miestnych obyvateliek. Ďalšia sa obávala, že zrejme ide o Máriu, ktorú všetci v okolí poznali. „To sa dalo čakať. Márii sme pomáhali, ale potom tam začala vodiť cudzích bezdomovcov,“ reagovala Irena na tragédiu, pri ktorej zomreli traja ľudia. Podľa obyvateľov, ktorým osud ženy bez domova nebol ľahostajný a snažili sa jej pomôcť, Mária v unimobunke žila približne s 20 túlavými mačkami. A hoci jej vraj ponúkali možnosť presťahovania sa do ubytovne, odmietla to, lebo za nič na svete nechcela opustiť svoje mačky. Ľudia sa domnievajú, že oheň mohol vzniknúť aj od zle zahasenej cigarety.