Prezidentom USA sa stane Biden: Toto sa ešte v dejinách Spojených štátov nestalo

Víťazom amerických prezidentských volieb sa stal demokratický kandidát Joe Biden po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov a tak porazil svojho republikánskeho protikandidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Oficiálne výsledky ešte nie sú, no Bidena za víťaza vyhlásili viaceré médiá vrátane CNN, BBC a agentúry AP. Biden víťazstvom v Pensylvánii získal 273 hlasov voliteľov a stane sa 46. prezidentom USA. Vo veku 77 rokov sa stal najstarším kandidátom v dejinách USA, ktorý bol zvolený za prezidenta. Po správe o svojom zvolení do Bieleho domu Biden na Twitteri napísal, že bude prezidentom všetkých Američanov a pokladá za poctu, že si ho zvolili. „Som poctený, že ste si ma vybrali, aby som viedol našu úžasnú krajinu,“ uviedol v statuse, v ktorom vyzval krajinu na zmierenie. „Práca, ktorá je pred nami, bude ťažká, ale sľubujem vám toto - budem prezidentom všetkých Američanov - či ste za mňa hlasovali, alebo nie. Nesklamem vieru, ktorú ste do mňa vložili,“ doplnil Biden. Jeho súper, republikán Trump, vyslovil obvinenia z volebného podvodu a jeho volebný tím vo viacerých amerických štátoch podnikol právne kroky. „Všetci vieme, prečo sa Joe Biden nepravdivo tvári ako víťaz a prečo sa médiá, jeho spojenci, tak veľmi snažia, aby mu pomohli. Nechcú, aby bola odhalená pravda,“ reagoval Trump, ktorý odmieta uznať svoju porážku. Trump je prvý úradujúci prezident, ktorého nezvolili do druhého funkčného obdobia od roku 1992, keď sa to nepodarilo Georgeovi H. W. Bushovi. Voľby boli omnoho vyrovnanejšie, ako predpovedali prieskumy a ako očakávali demokrati. Jedným z dôvodov je vysoká volebná účasť. Podľa odhadov volilo viac ako 159 miliónov ľudí.