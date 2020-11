117- ročná Japonka má namierené za jedinečným rekordom: Ponesie olympijský oheň?!

Najstaršia žijúca osoba na svete Kane Tanakaová by sa mala stať členkou olympijskej štafety. Japonka má 117 rokov a jej úsek je naplánovaný na 11. mája 2021.

Trasu plánuje absolvovať na vozíčku v sprievode opatrovateľky. Všetko však bude závisieť od jej aktuálneho zdravotného stavu, ale aj počasia.



Tanakaová sa narodila 2. januára 1903. Členkou štafety mala byť už tento rok. Po odložení Hier z dôvodu koronavírusu však túto šancu nedostala. Ročné čakanie je vzhľadom na jej rekordný vek nepríjemné, ale pokiaľ by naozaj niesla olympijský oheň, jej vnuk Eidži by to považoval za symbolické. „Budeme šťastní, keď si ľudia, ktorí ju uvidia niesť pochodeň, budú môcť pomyslieť, že je nádej žiť ďalej,“ povedal denníku Kjúšú News.



Tanakaovú, ktorá ako deväťročná zažila premiérovú účasť japonských športovcov na olympijských hrách, do štafety nominovala životná poisťovňa patriaca k sponzorom Hier., ale podľa personálu jej opatrovateľského domova je v dobrom fyzickom i psychickom stave.

Pokiaľ sa skutočne do olympijskej štafety zapojí, bude jej najstarším účastníkom v histórii. Doteraz tento primát mala Aida Mendesová, ktorá počas štafety pred OH 2016 v Riu de Janeiro bola stošesť- ročná.