Putin nezabudol, čo mu Biden v minulosti vykonal: Môžeme očakávať vyhrotenie situácie medzi Ruskom a USA?

S príchodom novozvoleného prezidenta Joea Bidena do Bieleho domu možno očakávať väčšiu angažovanosť USA v rámci medzinárodných organizácií, ale aj väčšiu ochotu konzultovať ďalšie kroky so spojencami.

Možno predpokladať, že USA budú mať menej napäté vzťahy s Čínou, no pravdepodobne sa zvýši napätie voči Rusku. Vzťahy so Severnou Kóreou zostávajú ťažko predpovedateľné. Pre TASR to uviedol profesor medzinárodných vzťahov z Oxfordskej univerzity Richard Caplan.

"Dá sa taktiež očakávať podpora iránskej jadrovej dohody, o ktorej rokovala ešte administratíva bývalého prezidenta Baracka Obamu," konštatoval. Biden bol Obamovým viceprezidentom počas oboch volebných období (2009 až 2017). Ešte stále úradujúci prezident Trump mal k dohode skôr negatívny postoj. Analytik nevylučuje ani to, že nový prezident prejaví snahu o posilnenie opatrení na kontrolu zbrojenia.

V otázke medzinárodných vzťahov odborník očakáva, že USA budú mať pod Bidenovým vedením menej napäté vzťahy s Čínou. "No aj on sa bude k Číne správať ako k strategickému konkurentovi nielen z ekonomického, ale aj z bezpečnostného hľadiska," zdôraznil.

Bidenovo víťazstvo však podľa Caplana pravdepodobne zvýši napätie vo vzťahoch s Ruskom. "Ruský prezident Putin nezabudne, že to bol práve Biden, kto presadil sankcie voči Rusku ako reakciu na ukrajinskú krízu v roku 2014. Medzi USA a Ruskom však existuje spoločný záujem na kontrole zbrojenia, a teda v predmetnej oblasti je priestor na užšiu spoluprácu," konštatoval odborník na medzinárodné vzťahy.

Severnú Kóreu považuje za "divokú kartu", v dôsledku čoho je podľa neho náročné predpovedať vývoj vzťahov medzi Washingtonom a Pchjongjangom.

Joe Biden zvíťazil v prezidentských voľbách nad republikánskym protikandidátom Donaldom Trumpom. Bývalý viceprezident presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov a tak porazil úradujúceho šéfa Bieleho domu. Biden víťazstvom v Pensylvánii získal 273 hlasov voliteľov a stane sa 46. prezidentom USA.