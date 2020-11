Čo nevyšlo na Tour, príde na Vuelte: Rogličovi stačí prísť do cieľa

Slovinský cyklista Primož Roglič s vysokou pravdepodobnosťou obháji celkové víťazstvo na pretekoch Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu Jumbo-Visma obsadil v sobotňajšej 17. etape 75. ročníka 10. miesto.

Jeho hlavný súper Ekvádorčan Richard Carapaz z Ineosu prišiel do cieľa ôsmy o 21 sekúnd skôr, no náskok Slovinca v celkovej klasifikácii nezlikvidoval. K definitívnemu triumfu stačí Rogličovi prísť v nedeľu do cieľa v Madride.

Víťazom sobotňajšej 178,2 km dlhej etapy z mesta Sequeros na vrch Alto de la Covatilla sa stal Francúz David Gaudu z tímu Groupama-FDJ. Pripísal si druhé prvenstvo na Vuelte, predtým triumfoval aj v 11. etape. Druhý skončil Švajčiar Gino Mäder z NTT Pro Cycling s odstupom 28 sekúnd a tretí skončil Španiel Ion Izagirre z Astany s mankom 1:05 min.

Cieľový vrch Alto de la Covatilla mal 11,7 km s priemerným sklonom 6,9 percenta. Druhý najťažší kopec čakal jazdcov už v úvode. Na vrchol prvej kategórie Alto Portillo de las Batuecas vystúpil v sychravom počasí ako prvý Francúz Guillaume Martin z Cofidisu a potvrdil, že bodkovaný dres pre lídra vrchárskej súťaže je v správnych rukách.

V početnom úniku bol najlepším jazdcom v klasifikácii David De la Cruz z tímu SAE-Emirate, ktorému pred sobotou patrila 10. priečka s odstupom 9:29 min na Rogliča. Preto bol pelotón v pozore a držal si neustále odstup na úrovni troch-štyroch minút, no boj o etapu napokon prenechal jazdcom v úniku.

Približne sedem kilometrov pred cieľom zaútočil Ion Izagirre, držať sa ho pokúsil hlavne Mäder. Bask sa však rýchlo ocitol vpredu sám. Gaudu si veľmi dobre rozložil tempo, systematicky znižoval svoj náskok, 4,3 km pred cieľom minul Izagirreho a smeroval za druhým víťazstvom v sezóne.

Vypracoval si približne 20-sekundový náskok na Rogliča, no tomu pomáhali aj tretí muž celkového poradia Hugh Carthy z Veľkej Británie a celkovo piaty Enric Mas. Roglič v poslednom stúpaní trpel, no napokon červený dres udržal a nestalo sa mu to isté ako na Tour de France, keď v predposlednej etape v časovke o primát prišiel.