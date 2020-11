Dukla Trenčín prišla o legendu: Zomrel Miroslav Hlinka st. († 68)

Vo veku 68 rokov zomrel bývalý dlhoročný hokejista a kapitán Dukly Trenčín Miroslav Hlinka starší.

Otec niekdajšieho slovenského reprezentanta Miroslava Hlinku mladšieho († 42) a strýko českého útočníka Jaroslava Hlinku nastrieľal za Duklu v 44 zápasoch sezóny 1974/75 dokopy 46 gólov, čo je doteraz platný klubový rekord. O jeho úmrtí informoval trenčiansky klub na svojej facebookovej stránke.

Rangers spomínajú na klubovú legendu: Zomrel bývalý hokejový obranca († 79)

Miroslav Hlinka st. sa narodil 26. februára 1952 v Prahe. Prvýkrát sa postavil na korčule už ako štvorročný na pražskej Štvanici. Žiacku a dorasteneckú kariéru strávil v Motorlete Praha, do Trenčína ho v roku 1971 doviedla povinná vojenská služba. Už vo svojej premiérovej sezóne v drese Dukly sa stal najlepším strelcom mužstva, keď nastrieľal 22 gólov. Najlepšiu sezónu zažil v ročníku 1975/76, keď v 44 zápasoch dal 46 gólov. Nikto v trenčianskom drese odvtedy nedokázal streliť v jednej sezóne viac gólov. O dva roky neskôr sa stal kapitánom "vojakov" a postúpil s nimi do federálnej československej ligy. Obávaný kanonier nastupujúci na pravom krídle neskôr pôsobil aj v Dubnici, kde v roku 1984 ukončil hráčsku kariéru. V rokoch 2003-2005 pracoval ako európsky skaut klubu NHL New York Islanders.