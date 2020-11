Zidanov syn sa chce vymaniť z tieňa svojho otca: Odchod zo Španielska

Francúzsky futbalista Enzo Zidane, najstarší syn trénera Realu Madrid Zinedina Zidana, mieri do nemeckého druholigového klubu Erzgebirge Aue.

V predchádzajúcej sezóne pôsobil v UD Almeria, momentálne je bez angažmánu.

Dvadsaťpäťročný stredopoliar vyrástol v akadémii Realu, ale chce opustiť Španielsko, aby sa vymanil z tieňa svojho otca. "Radšej by sa rozvíjal mimo Madridu a v Aue by na to dostal príležitosť. Tu by sa mohol plne koncentrovať na futbal.Opatrenia v Nemecku však spomaľujú prestup," citovala prezidenta Aue Helgeho Leonhardta agentúra AFP.