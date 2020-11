Priznanie Slovenky, ktorá pracuje v obchode: Na to, ako sa zachoval zákazník k starenke, nikdy nezabudne

Dobrí ľudia existujú! V týchto dňoch potrebujeme pozitívne správy ako soľ a s jednou sa podelila aj Slovenka, ktorá pracuje za kasou.

Milú skúsenosť zverejnila na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom.

"Pracujem ako pokladníčka v Kauflande a občas sa stane, že sa ľudia zachovajú naozaj pekne k druhým. Dnes som mala na pokladni jednu staršiu paniu, dve palice, ruka v hrubom obväze. Mladý chalan v rade pred ňou sa jej spýtal, či jej má pomôcť, pani odmietla, že ona si poradí. Chalan teda zaplatil a odišiel. Pani bola na rade, ale ešte si vykladala nákup, tak sa jej opýtal zákazník za ňou, či ju môže predbehnúť (mal dve veci). Pani ho pustila, no a potom sa to začalo. Chlapík chcel pani pomôcť, čo opäť odmietla, že si poradí, zavolá si taxík a tam to nejako nahádže. Po týchto jej slovách sa chlapík zachoval tak, že mi to dodalo nádej, že ľudstvo ešte nie je úplne skazené. Ponúkol sa, že pani odvezie domov a nezabudol dodať, že mu nezáleží na tom, kde býva. Pani ostala v šoku, ale aj tak ho odmietla, načo jej on povedal, že predsa nebude platiť za taxík ktovie koľko, že on nemá problém s tým, aby ju odviezol a aj s nákupom jej pomôže. Neviem, ako sa to skončilo, ale odchádzali spolu.

Urobilo mi to krajší deň v práci a zároveň ma potešilo, že aj v tejto dobe sa nájde niekto, kto je ochotný nezištne pomôcť druhým."