Joe Biden je opäť bližšie k víťazstvu: Zvyšuje náskok v štáte Georgia, stačí už len krôčik

Kandidát Demokratickej strany na prezidenta USA Joe Biden zvýšil počas pokračujúceho sčítania hlasov svoj náskok v štáte Georgia, informovala v sobotu televízia CNN.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Biden vedie aj v ďalších kľúčových štátoch Pensylvánia, Arizona a Nevada, pričom úradujúci republikánsky šéf Bieleho domu Donald Trump si udržuje náskok v Severnej Karolíne.

Biden si dosiaľ zaistil celkovo 253 hlasov voliteľov, zatiaľ čo Trump ich má podľa CNN zatiaľ 213 a podľa stanice BBC 214. Na zvolenie je potrebných najmenej 270 hlasov voliteľov, bývalého demokratického viceprezidenta tak od víťazstva naďalej delí len 17 voliteľských hlasov.

Ak by Biden vyhral v Pensylvánii a získal tamojších 20 voliteľov, mal by ich celkovo 273 a stal by sa tak 46. prezidentom USA. V tomto štáte aktuálne vedie pred Trumpom o takmer 28 900 hlasov po sčítaní 96 percent z takmer siedmich miliónov hlasovacích lístkov.

V Georgii (16 hlasov voliteľov) sa náskok Bidena do sobotňajšieho skorého rána zvýšil na 7248 hlasov z vyše 4,8 milióna odovzdaných lístkov, z ktorých sčítali už 99 percent.

Trump by na víťazstvo potreboval získať Pensylvániu i Georgiu, ktorá je tradične republikánskym štátom, kde od roku 1992 v prezidentských voľbách nevyhral žiadny demokrat.

V Nevade (šesť hlasov voliteľov) vedie Biden o necelých 22 700 hlasov z celkových vyše 1,3 milióna a v Arizone (11 hlasov voliteľov) o takmer 30 000 hlasov z viac ako 3,3 milióna.

Trump má náskok v Severnej Karolíne (15 hlasov voliteľov) o viac ako 76 000 hlasov z 5,5 milióna odovzdaných.