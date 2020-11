Minister dopravy odhalil smelý plán: Dočkáme sa letných autovlakov do Chorvátska?

Do Chorvátska by mohli počas dovolenkovej sezóny jazdiť autovlaky. O zavedenie tejto možnosti sa zaujíma minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Uviedol to vo štvrtok (5. 11.) počas Hodiny otázok v parlamente s tým, že zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) mu k tomu prisľúbili stanovisko.

Autovlaky počas dovolenkovej sezóny by podľa Doležala mohli byť vypravované smerom do Chorvátska, a to do Záhrebu, Zadaru a do Splitu. Skonštatoval, že táto služba je pohodlnou, najmä ekologickou alternatívou voči cestám. Podotkol však, že jej využívanie počas roka kolíše, takže ide často o sezónnu záležitosť.

V súvislosti so železničnou dopravou vo všeobecnosti Doležal zároveň zdôraznil, že situácia je vážna najmä v prípade infraštruktúry. "Dlhodobo podfinancovaná údržba infraštruktúry si vyberá svoju daň na tzv. prechodných alebo trvalých obmedzeniach traťovej rýchlosti," poznamenal. Prioritou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR tak podľa neho bude pripraviť tzv. strategický plán obnovy železničnej infraštruktúry a začať investovať.

Dodal, že kľúčové bude v tomto smere aj hlasovanie o štátnom rozpočte, a tiež to, ako dopadne uchádzanie sa o tieto investície z plánu obnovy, ktorý podľa neho pomôže Slovensku dobehnúť investičný dlh. Priblížil, že pokračuje modernizácia piateho koridoru, pričom rezort podľa jeho slov nezabúda ani na regionálne trate. V súčasnom rozpočte však podľa Doležala nie sú možnosti na komplexnú obnovu tejto infraštruktúry.