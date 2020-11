Niektorí už oslavujú, iní zase protestujú: V amerických uliciach je poriadne rušno

Niektorí už začali oslavovať v uliciach, iní protestovali pri centrách na sčítanie hlasov, zatiaľ čo ďalší čakajú na ohlásenie víťaza.

Pri pokračovaní nezvyčajne dlhého čakania na meno nového prezidenta Američania dávali najavo rôzne emócie, uviedli dnes svetové médiá. Opäť boli ohlásené manifestácie z niekoľkých miest vrátane Filadelfie, Detroitu a Phoenixu.

Aj v piatok boli u niektorých budov, kde prebieha sčítanie hlasov, k videniu ozbrojení stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentúra Reuters informovala o zhromaždení niekoľkých stoviek ľudí v Detroite, z ktorých niektorí neskrývali svoje zbrane. Dav mal skandovať "Vyhrali sme!".

Podobné scény boli hlásené od volebného centra vo Phoenixe, kde sa rozhoduje o vyústení volieb v štáte Arizona. Dav Trumpových voličov sa tam v piatok ráno zhromaždil znovu potom, čo vo štvrtok večer na rovnakom mieste vypukli drobné šarvátky medzi ľuďmi z prezidentovho tábora a stúpencami kandidáta Demokratickej strany Joeho Bidena.

Účastníci protestov u sčítacích hál dávajú najavo, že veria Trumpovým nepodloženým tvrdeniamm o masívnych volebných podvodoch. "Mali ste veľa falošných hlasov, ktoré boli započítané," povedal v Detroite 69-ročný Gary Smith. "Budeme pokračovať v žalobách, protestoch, kto vie, možno v občianskej neposlušnosti," dodal.

Zatiaľ sa v tejto súvislosti neobjavili závažnejšie bezpečnostné incidenty, volební úradníci z niektorých štátov však podľa agentúry AP dávali najavo obavy o svoje bezpečie. Vo Filadelfii boli vo štvrtok pri areáli, kde sa sčítajú hlasy, zatknutí dvaja ozbrojení muži po tom, čo na ne miestnu políciu upozornil americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Kým Trumpovi stúpenci za nepriaznivého vývoja pre prezidenta protestovali proti údajnej "krádeži" volieb, medzi Bidenovými voličmi, ktorí sa dnes zhromaždili vo Filadelfii, panovala úplne iná nálada. Kandidát demokratov sa predtým v Pensylvánii ujal vedenia v priebežných výsledkoch a urobil ďalší krok smerom do Bieleho domu, jeho podporovatelia tak zahájili oslavy s hudbou a tancom.

Prišiel aj 37-ročný učiteľ Sean Truppa, ktorý vraj po správe o zvratu v prospech Bidena zapálil ohňostroje a následne vyrazil na manifestáciu aj so svojou štvorročnou dcérou. "Moja dcéra sa narodila za Trumpa a chcel som, aby bola svedkom Trumpovho konca," povedal Reuters.

Hoci bol Biden počas tretieho dňa sčítania hlasov vo výrazne lepšej pozícii ako Trump, o konečnom vyústení prezidentských volieb stále nie je jasno. Napríklad Rachael Lindemannová z Wisconsinu, ktorá dala svoj hlas Bidenovi, mala oslavy stále za predčasné a spoločne so svojím manželom napäto sledovala najnovšie správy. "Nebudem kričať hop, kým sme nepreskočili," povedala denníku The New York Times. "Viem, že (Trump) bude trucovať ako malé decko a že urobí čo najväčší neporiadok. Ešte prezidenta nemáme," dodala.