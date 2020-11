Ledecká musí rozhodiť siete: Od olympioničky odchádza lyžiarsky tréner

Olympijskej víťazke Ester Ledeckej už s prípravou na lyžiach nepomáha Ondřej Bank.

Niekdajší úspešný zjazdár sa po minulej sezóne rozhodol, že v úlohe trénera z rodinných dôvodov nebude nepokračovať.

"Ondra, bohužiaľ, ukončil kariéru profi trénera. Aspoň so mnou," povedala Ledecká vo videorozhovore s novinármi. "Chápem jeho dôvody. Povedal, že potrebuje byť viac s rodinou, čo je pochopiteľné. Užil si to so mnou veľa, čo je pravda."

Jeho špecializáciou bola technika a vytyčovanie ideálnej línie trati v rýchlostných disciplínach. Ledeckej pomohol k senzačnému triumfu v superobrovskom slalome na olympiáde v Pchjongčchangu 2018 a vlani k prvenstvu v zjazde Svetového pohára v Lake Louise. "Možno ho to ku mne ešte raz zavedie," uviedla Ledecká.

Podľa Tomáša Banka už nechcel Ondřej spolupracovať oficiálne, jednorazovej výpomoci by sa ale nebránil. "Bol by ochotný pomôcť. Ester má obavy, aby náklady na tím nerástli do závratných výšin, ale zjazdy a super-G sú dlhé a bol by som rád, keby mohol Ondra občas ísť," uviedol Tomáš Bank na webe sport.cz.

Za Ondreja Banka hľadá Ledecká náhradu s pomocou svojho sponzora.uviedla dvadsaťpäťročná lyžiarka a snowboardistka. Meno má oznámiť počas budúceho týždňa. Zatiaľ jeho totožnosť neprezradila.vyhlásila.

Podľa Tomáša Banka už s novým trénerom na ľadovci Kaunertal trénovala. "Mal som vybraného Rolanda Assingera, ktorý pracoval pri rakúskych zjazdárkach a išiel by do toho, ale sponzor chcel niekoho iného," uviedol Bank a dodal: "Už na jar ma uistili, že ho tiež poznám a nemám byť nervózny. A je to tak , som s ním spokojný. "

Ledecká kvitovala, že Tomáš Bank má "k ruke" ďalšieho pomocníka a nevzniklo pnutie. "Som vďačná, že nenastal žiadny stres, že by sa hádali, kto bude mať hlavné slovo. Všetci máme jeden cieľ, aby som bola najrýchlejšia," povedala Ledecká.