Nové Zámky rozstrieľali Liptákov, Nitra ostáva neporazená

Hokejisti HC Mikron Nové Zámky zvíťazili v piatkovej dohrávke 4. kola Tipos extraligy doma nad MHK 32 L. Mikuláš vysoko 6:2 a figurujú na čele tabuľky. Mikuláš je bez bodu posledný.

HC Mikron Nové Zámky - MHK 32 L. Mikuláš 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Góly: 12. Bajtek (Drtina, Holovič), 25. Seppänen (Obdržálek, Ligas), 34. Okoličány (Mikuš, Bajtek), 52. Okoličány (Västilä, Bajtek), 54. Obdržálek (Seppänen, Jurík), 56. Drtina (Embrich) - 29. Uhrík (Okuliar), 32. Michalík (Hamráček, Okuliar). Rozhodovali: Stano, Adamec - Tvrdoň, Jedlička, vylúčení: 3:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho – Västilä, Hain, Drtina, Ligas, Šeliga, Fereta, Mikuš - Obdržálek, Seppänen, Jurík - Okoličány, Holovič, Bajtek - Andrisík, Ondrušek, Rogoň - Giľák, Barto, Embrich

MHK 32 L. Mikuláš: Krasanovský (56. Kozel) – Kurali, Nemec, Petran, Pavúk, Bača, Mezovský, Rusina, Droppa – Ru. Huna, Oško, Štrauch – Michalík, Okuliar, Hamráček – Surový, Lištiak, Uhrík - Haluška, Toma, Matoušek

Následne si zahrali dve presilovky po sebe a tá druhá už priniesla gólovú radosť. Drtina prihral na pravý kruh Bajtekovi a ten v 12. minúte príklepom rozvlnil sieť. Hostia mohli vyrovnať pri vlastnej presilovke, no nedokázali dotlačiť puk do odkrytej časti bránky.

Nové Zámky udreli opäť v 25. minúte. Peknú kombinačnú akciu z vlastného pásma predviedol prvý útok a na jej konci doklepol Seppänen puk za bezmocného Krasanovského. Vedenie však domácim dlho nevydržalo. Po štyroch minútach potrestal obrovskú chybu Holoviča v rozohrávke spoza bránky Uhrík a o ďalšie tri vyrovnal Michalík, ktorý sa presadil strelou z pravého kruhu spoza niekoľkých hráčov. Zámky však predsa išli do šatní s náskokom, v 34. minúte zvýšil na 3:2 Okoličány.

Domáci mali k dispozícii presilovku, no príliš sa im nevydarila. Hralo sa dlho bez prerušenia a väčších šancí. Druhá časť dejstva však už bola v réžii Zámkov. V 52. minúte zvýšil na 4:2 Okoličány, ktorý využil, že brankár hostí vykorčuľoval ďaleko z bránky. O minútu a pol pridal piaty gól Obdržálek a na konečných 6:2 upravil v 56. minúte Drtina.

Nitra zdolala Košice

V piatkovej dohrávke 4. kola Tipos extraligy zvíťazili hokejisti HK Nitra nad HC Košice 5:2 a udržali si stopercentnú bilanciu v tejto sezóne. Zverenci Antonína Stavjaňu majú na konte po piatich odohratých zápasoch 15 bodov rovnako ako prvé Nové Zámky, ktoré však hrali už osemkrát.

12. Mezei (Hrnka, Cardwell), 17. Slovák (Tvrdoň), 27. Tvrdoň (Slovák, Cardwell), 44. Holešinský (Švarný, Žitný), 60. Kollár (Lantoši) - 2. Jokeľ (Milý, Deyl), 20. Pospíšil (Michalčin, Belluš) Rozhodovali: Tvrdoň, Fridrich - Valo, Junek, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.Cowley - Mezei, Cardwell, Švarný, Vitáloš, Pupák, Š. Nemec, Knižka - Tvrdoň, M. Slovák, Hrnka - Kollár, Šťastný, Lantoši - Holešinský, Dauda, Žitný - Pätoprstý, Šiška, Škvarek - MinárikRiečický - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, T. Slovák, Deyl, Havrila, J. Cibák - Vopelka, Chovan, Klhůfek - Belluš, M. Pospíšil, Jenyš - Milý, Eliaš, Jokeľ - Krasničan, Frič, DžuganNitrania dokázali vyrovnať v 12. minúte, keď sa presadil nenápadnou strelou kapitán Mezei. V 17. minúte si počkal Tvrdoň na rozbehnutého Slováka, ktorý nekompromisne zakončil - 2:1. Košičanom sa ešte do prestávky podarilo vyrovnať po dobrom zorientovaní Pospíšila.Nitranom sa podarilo v 27. minúte zúžitkovať presilovú hru. Riečického najskôr pri nahodení Nemca zachránila žŕdka, ale na strelu výborne hrajúceho Tvrdoňa už nestačil - 3:2. Konštrukcia bránky zazvonila ešte na oboch stranách. Najskôr Jenyš netrafil odkrytú bránu a hornú žrď nastrelil nitriansky bek Švarný.

V 42. minúte mohol Nitru poslať do dvojgólového vedenia Tvrdoň, ktorý si našiel odrazený puk, ale ležiaci Riečický dokázal zasiahnuť. Úspešnejší bol o dve minúty Holešinský, ktorý po súhre za bránou s prispením košického obrancu dostal puk za Riečického. Znižiť mohol Chovan, ale jeho strelu schoval do lapačky Cowley. Nitrania mohli definitívne rozhodnúť zápas, keď sa v brejku ocitol Holešinský najskôr s Daudom a o pár sekúnd aj s Kollárom, avšak v oboch prípadoch zlyhala finálna prihrávka. “Corgoňov” to však mrzieť nemuselo, pretože gólom do prázdnej brány uzavrel skóre zápasu na 5:2 Kollár.