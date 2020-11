Trump vs. sociálne siete! Pozrite, ako Twitter zatočil so súčasnou hlavou štátu: Rázne kroky

Sociálne siete Facebook a Twitter v dňoch po voľbách v Spojených štátoch získali pozitívne reakcie za to, ako sa stretávajú s lavínou dezinformácií, ktoré sprevádzajú čakanie na víťaza.

Podľa denníka The New York Times (NYT) spoločnosti situáciu zvládajú relatívne dobre vďaka tomu, že výrazne zasahujú do základných prvkov svojich služieb. Facebook sa tiež pripravoval na oznámenie mena nového amerického prezidenta, podľa viacerých zdrojov prijímal aj ďalšie opatrenia proti šíreniu dezinformácií.

Sociálne siete sa v súvislosti s americkými voľbami stretávajú so záplavou najrôznejších neprávd, manipuláciou, nepodložených tvrdení či fotografií a videí vytrhnutých z kontextu. "Posledné dni priniesli na sociálnych sieťach absolútnu búrku dezinformácií," charakterizovala v piatok vývoj Marianna Springová, ktorá monitoruje fenomén pre spravodajskú spoločnosť BBC.

Rôzne platformy pre tento scenár pripravili rôzne pravidlá, takže zatiaľ čo Twitter a Facebook získavajú pomerne pozitívne ohlasy, napríklad služba YouTube sa stala terčom kritiky. Experti zároveň poukázali na prípady, že veľké technologické firmy mali aj po utorkovom volebnom dni naďalej pred sebou zložité obdobie.

Twitter zaujal médiá hlavne tým, ako rázne reaguje na príspevky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten, kvôli pre neho nepriaznivému vývoju, pokračuje v šírení pochybných informácií, ktoré môžu navodiť dojem rozsiahlej manipulácie s výsledkami volieb. Twitter, kde má Trump skoro 90 miliónov sledujúcich, od utorka zakročil proti 38 percentám prezidentových príspevkov, napísal NYT.

Platforma už asi desiatku Trumpových tweetov prekryla varovným štítkom upozorňujúcim na možnú dezinformáciu, zároveň obmedzovala zdieľanie problematického obsahu. V noci zo štvrtka na piatok zakročila aj proti sérií klipov z jeho posledného prejavu, ktorý bol podľa amerických médií plný klamstiev týkajúcich sa procesu sčítania hlasov.

Twitter sa podľa NYT zameriava hlavne na vyjadrenie prezidenta a jeho najbližšieho okolia vrátane jeho dospelých detí. Facebook sa sústredí na zvýrazňovanie overených informácií v užívateľských zoznamoch príspevkov na svojich platformách, okrem toho vo štvrtok zmazal rýchlo rastúcu skupinu, v ktorej sa údajne šírili dezinformácie o podvodoch a tiež výzvy k násiliu.

Stane sa Biden novozvoleným prezidentom? Jeho stúpenkyňa v tom má jasno: Silné slová

Pokiaľ ide o propagovanie dôveryhodných správ, Facebook už avizoval, ako bude postupovať po vyhlásení víťaza v boji o Biely dom. "Akonáhle Reuters a väčšina nezávislých expertných skupín popredných mediálnych organizácií, vrátane (televízie) ABC, CBS, Fox, NBC, CNN a (agentúry) AP ohlási víťaza, aktualizujeme upozornenie umiestnené na Facebooku a Instagrame s predpovedaným víťazom volieb," vysvetľuje spoločnosť.

NYT a spravodajský web Axios tiež vo štvrtok informovali, že Facebook pripravoval mechanizmy, ktoré ďalej skomplikujú rýchle šírenie volebných dezinformácií. "Facebook spúšťa krízové ​​opatrenia podobné tým, ktoré používa v krajinách, kde je ohrozená demokracia," píše Axios.

Komentátor NYT Kevin Roose sa pozastavil nad tým, že sociálne siete Twitter a Facebook možno volebné skúšku zvládnu len vďaka tomu, že odstavujú či spomaľujú niektoré svoje základné funkcie a v podstate tak znižujú kvalitu svojich služieb. "Keď tieto zmeny skutočne priškrtia dezinformácie a znížia pravdepodobnosť násilia, ako sa dá morálne ospravedlniť ich opätovné zapnutie po skončení volieb?" pýtal sa Roose.