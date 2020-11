Premiér o druhom kole testovania: Ak prídu dva milióny ľudí, budeme mať úspech

Druhé kolo plošného testovania v súvislosti s novým koronavírusom bude mať úspech, ak prídu dva milióny ľudí.

Detaily sa dolaďujú, pripravenosť odberných miest je taká ako minulý týždeň v prvý deň testovania o 10.00 h. Povedal to premiér Igor Matovič (OĽANO) na tlačovej konferencii s tým, že ľudia už vedia, čo majú robiť. "Myslím si, že keď dosiahneme účasť dva milióny, tak si môžeme všetci zagratulovať. To by približne zodpovedalo účasti z prvého kola," vysvetlil predseda vlády.

Matovič bol za to, aby hranica na testovanie bola prísnejšia ako 0,7 percenta. Je to pre neho kompromis, s ktorým dokáže žiť, keďže odborníci navrhovali 1,5 percenta. "Chceli sme dosiahnuť čo najmenšou námahou a nasadením ozbrojených síl čo najväčší efekt," hovorí Matovič s tým, že druhé kolo zasiahne 54 percent obyvateľov.

Predseda vlády uviedol, že vo všetkých zelených okresoch, kde nebude druhé kolo plošného testovania, budú v okresných miestach mobilné odberné miesta s antigénovými testami zadarmo. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) však podotkol, že dostal túto úlohu pred dvoma dňami a urobí všetko preto, aby sa to stihlo. Zoznam miest podľa Krajčího zverejnení na webovej stránke ministerstvo zdravotníctva.

Ľudia, ktorí prechádzajú cez viacero okresov, zelených aj červených, nepotrebujú certifikát o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19. Pokiaľ by však osoba vystúpila v červenom okrese, tak certifikát o negatívnom výsledku musí mať, vysvetlil premiér.

Matovič zároveň vyzval ľudí, aby prišli v dotknutých okresoch na druhé kolo testovania, a tí, ktorí budú mať pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19, obvolali všetkých ľudí, s ktorými boli v kontakte. "Nebojte sa im to priznať a pošlite ich na test," poznamenal.