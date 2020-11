Nemocnica v Bojniciach je pre COVID-19 na kolenách: O pacientov sa starajú aj nakazené sestričky

Melú z posledného! Po celom Slovensku zdravotníci dlhodobo upozorňujú na vážnosť situácie a na neudržateľnosť stále sa zhoršujúceho stavu v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pacientov pribúda, no personálu ubúda - sestry či sanitári končia sami s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 alebo v karanténe. Práve stredný zdravotnícky personál začína zariadeniu nesmierne chýbať, prosia preto o pomoc. Bojnická nemocnica hlási výpadok až 74 zamestnancov. Prosia preto o pomoc.

„Hľadáme stredný zdravotnícky personál,“ prezradil námestník liečebno-preventívnej starostlivosti a primár Urgentného príjmu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Milan Henčel. Hovorí, že lekárov zatiaľ majú dostatok, lebo uzavreli niektoré oddelenia, obmedzili prevádzku na niektorých oddeleniach a v ambulanciách.

„Lekári sa nám točia, takže tam nie je až taký veľký problém, najväčší problém máme so stredným zdravotníckym personálom, čiže chýbajú nám sestry, praktické sestry, sanitári. Tých máme 39 v karanténe, buď pozitívnych alebo v karanténe čo sa týka antigénových testov pozitívnych, ktorí majú aj klinické príznaky, lebo tých asymptomatických vieme aj využiť. Týchto 39 ľudí určite chýba," vysvetlil Henčel. Podľa M. Henčela majú výpadok 39 sestier či sanitárov.

Dodáva, že v najnovšej aktualizácii odporúčania hlavného hygienika je, že každý zdravotnícky pracovník, ktorý mal pozitívny test, ale je asymptomatický, sa môže starať o pacienta s ochorením COVID-19. „Máme dve sestry, ktoré majú pozitívny antigénový test a pracujú nám tu, sú ochotné a sú obetavé,“ vraví.

Na výzvu nemocnice na sociálnej sieti mali podľa našich informácií zareagovať 4 sestričky, ktoré sa prihlásili pomôcť. Námestník hovorí, že o pomoc požiadali aj Okresný úrad v Prievidzi čo sa týka pracovnej povinnosti s tým, že im bola prisľúbená pomoc. „Aktuálne je v nemocnici zatiaľ 10 percent reprofilizovaných lôžok. Počet sme ešte navýšili, pretože sme odpojili tri ošetrovacie jednotky. Máme hospitalizovaných 75 pacientov, 5 pacientov je na umelej pľúcnej ventilácii,“ vyratúva Henčel.

Veľké obavy majú aj z ďalšieho navyšovania lôžok. „Máme avízo z ministerstva zdravotníctva, že by sme mali reprofilizovať 20 percent lôžkového fondu, ale v týchto podmienkach si absolútne neviem predstaviť ako. Viem, že sme červený okres, máme veľa pacientov, nárast lôžok nerobí problém, ale problémom je personál. To by už bol problém aj s lekármi a museli by sme obmedziť prevádzku aj pre nekoronových pacientov,“ vraví.