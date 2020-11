Kampaň SOŠV vyzýva športovcov, aby nemlčali: Netvárme sa, že obťažovanie v športe nie je!

Nebojte sa ozvať! Na to nabáda všetkých športovcov najnovšia iniciatíva SOŠV, prostredníctvom ktorej by chceli Siekel a spol. pomôcť všetkým s podobným osudom ako mala Reichová či ďalšie jej kolegyne z bazéna. Ďalšie smutné príbehy a zničené kariéry už totiž nechcú dopustiť!

Iniciatíva Šport v bezpečí má formu výchovnej a osvetovej kampane, ktorou chce SOŠV ako strešná organizácia slovenského športu vyslať športovcom signál, že sa na ňu môžu s dôverou obrátiť s každým problémom. „Musia vedieť, že akýkoľvek prejav násilia nie je v poriadku a nemali by o ňom mlčať a dusiť ho v sebe,“ uviedla pre Nový Čas iniciátorka projektu a marketingová riaditeľka SOŠV Kristína Czuczová, ktorá preto vyzýva športovcov, aby sa nebáli ozvať a zapojili sa do anonymného prieskumu, kde môžu napísať svoje skúsenosti s nevhodným správaním. „Nemôžeme sa tváriť, že problematika obťažovania či zneužívania v športe sa Slovenska netýka. Táto téma je u nás nová, nesmierne chúlostivá a osobná, no nikto sa ňou doteraz nezaoberal.

Preto potrebujeme v úvodnom štádiu čo najrelevantnejšie dáta, aby sme mohli situáciu vyhodnotiť,“ dodala s tým, že takéto citlivé otázky nemôže riešiť iba SOŠV.uzavrela.