Ďalšia rana pre Nathanielka z Radošiny: Má vzácnu chorobu, teraz mu auto rozmliaždilo nohy!

Statočný Nathanielko (10) z Radošiny (okr. Topoľčany) sa pasuje s obrovskými zdravotnými problémami.

Trpí totiž kraniosynostózou a ako jediný v Európe má v hlavičke biokeramické implantáty. Tie mu držia pokope celý mozog a má ich namiesto chýbajúcich kostí. Len čo sa horko-ťažko vystrábil z jedného ochorenia, postihli ho ďalšie zdravotné ťažkosti. Chlapčeka prednedávnom zrazilo auto. Odniesli si to obe nožičky... Život, ktorý žije Nathaniel (10), by zvládol len málokto. Usmiaty školák pôsobí navonok ako zdravé dieťa.

Ako jediný chlapec v Európskej únii však trpí ojedinelou chorobou - kraniosynostózou. Napriek zdravotným ťažkostiam má jeden sen. „Chcel by som raz zabehnúť Spartan Race v Amerike,“ prezradil pred dvoma rokmi. Po tom, čo absolvoval náročnú operáciu v zahraničí a zdalo sa, že rodina má to najhoršie za sebou, prišiel nešťastný pondelok. „Nathanielko išiel zo školy. Keď prešiel na druhú stranu, ani vo sne by mi nenapadlo, že ho 200 metrov pred domom zrazí auto,“ hovorí nešťastná mama Alexandra (42). Nehoda sa stala v obci Radošina, keď chcel prejsť na druhú stranu cesty.

„Chlapec sa rozbehol popred autobus a chcel prebehnúť na druhú stranu v čase, keď povedľa autobusu prechádzala multikára, a došlo k zrážke. Pri dopravnej nehode došlo k ťažkému zraneniu u maloletého chodca, ktorý utrpel otvorenú zlomeninu nohy a z miesta bol odvezený leteckou zdravotnou službou do nemocnice na Kramáre v Bratislave. Vodič sa na mieste nehody podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom alkoholu v dychu,“ opísala nehodu nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Mama chlapca má hrozivé okamihy stále pred sebou. „Neverila som vlastným očiam, keď som prišla za synom, ktorý úplne nehybne ležal na zemi. Bol celý od krvi,“ spomína zúfalá mama.

Bez ospravedlnenia

Chlapček po nehode podstúpil už druhú operáciu a ďalšie má pred sebou. „Má rozmliaždené nožičky a musíme byť v nemocnici. Zotavovať sa bude veľmi dlho,“ vysvetľuje mama, ktorú trápi aj iná vec. „Nikto sa neprišiel ospravedlniť a ani čokoládu malému nikto nekúpil. Je mi to ľúto, že niekto spôsobí nehodu a nič,“ hovorí smutno Alexandra, ktorá je však nesmierne šťastná, že jej synček vôbec žije.

„Pri jeho diagnóze to mohlo dopadnúť úplne inak,“ dodáva s tým, že Nathanielko podľa nej bude mať doživotné následky. Polícia nehodu vyšetruje ako trestný čin ublíženia na zdraví. Šoférovi napodiv ponechali vodičák a doposiaľ nepadlo žiadne obvinenie. Mama si tým však nechce zaťažovať hlavu. Je vďačná za obrovské nasadenie zdravotníkov, ktorí sa starajú o jej synčeka. „Musím veľmi pochváliť lekárov, že napriek tomu, že je teraz všetko ťažké, sú veľmi milí a robia preňho maximum,“ uzavrela.

Kraniosynostóza

Ide o predčasne zrastený lebečný šev, vznikajúci v prvých týždňoch a mesiacoch po narodení. Vzhľadom na to, že mozog stále rastie, nájde si cestu sám, a nakoniec dochádza k zmene tvaru mozgu a lebky. Mozog tlačí do čela, ktoré je vypuklejšie.