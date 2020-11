Čína, Japonsko či Austrália sa vyhli druhej vlne koronavírusu: Ako sa im to podarilo!

Kým európske štáty čelia v uplynulých týždňoch druhej vlne epidémie, krajinám v Ázii a Oceánii sa doteraz podarilo zabrániť výraznému zvýšeniu počtu nakazených koronavírusom.

Upozorňuje na to francúzsky denník Le Monde. Krajiny ako Čína, Taiwan, Thajsko, Japonsko, Južná Kórea, Austrália či Nový Zéland nezaznamenali druhú vlnu epidémie alebo dokázali krivku nákazy rýchlo sploštiť. Podľa francúzskeho denníka stojí za úspešným zvládnutím epidémie v týchto krajinách pomalé či takmer žiadne uvoľňovanie opatrení, ktoré boli zavedené za prvej vlny. K výraznejšiemu uvoľneniu opatrení sa uchýlili v uplynulých týždňoch Austrália alebo Nový Zéland, ale až v čase, keď sa počet nových prípadov nákazy priblížil k nule.

Výraznú úlohu v stratégii týchto krajín hralo uzatvorenie hraníc a obmedzenie cestovania. Mnohé zo spomenutých štátov zaviedli zákaz vstupu alebo povinnú karanténu pre cestujúcich zo zahraničia. "Japonsko povolilo svojim občanom žijúcim v zahraničí vrátiť sa do krajiny až v lete, čo je pre demokratickú krajinu výrazný akt diskriminácie. Austrália zakázala svojim občanom cestovať do zahraničia," uvádza niektoré príklady denník. Tiež kontrola karantény je v mnohých prípadoch striktnejšia.

"Na Taiwane nakazení ľudia bez príznakov môžu stráviť karanténu doma, denne sú ale kontrolovaní po telefóne, musia mať zapnutú GPS lokalizáciu a za porušenie karantény hrozia vysoké postihy," píše Le Monde. Obyvatelia Hongkongu, ktorí sa vracajú zo zahraničia, tiež môžu stráviť karanténu doma, ale len za podmienky, že si nasadia elektronický náramok. V Južnej Kórei, kde druhá vlna epidémie vypukla, ale bola úradmi rýchlo zvládnutá, sa osvedčilo masívne testovanie a trasovanie spojené s rozsiahlym prístupom k digitálnym údajom.

"Ak sa pozrieme spätne, tieto individuálne obmedzenia vyzerajú ako menej nákladné a menej ohrozujúce slobodu ako opakované uzávery, ktoré sa týkajú celej spoločnosti," uvádza Le Monde. Podľa denníka ázijský prístup tiež menej poškodzuje ekonomiku, než plošné uzávery typické pre európske krajiny. Obmedzenie cestovania sa síce ťažko premietlo do cestovného ruchu, krajiny ale nemuseli zavádzať ďalšie zákazy ako uzáveru reštaurácií, obchodov či iných podnikateľských a priemyselných aktivít. Avšak aj ázijské krajiny sa chystajú niektoré obmedzenia postupne uvoľňovať.

Týka sa to predovšetkým cestovného ruchu. Hongkong a Singapur do konca novembra chystajú dohodu, ktorá umožní obyvateľom týchto dvoch oblastí cestovať bez povinnosti karantény. Podobnú dohodu chcú uzavrieť do januára tiež Thajsko a Čína, ktorá ale podmienky po príjazde pre cestujúcich z krajín ako Británia či Filipíny tento týždeň sprísnila. Austrália čiastočne zrušila obmedzenia pre cestujúcich z Nového Zélandu. Staronová premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardern ale už ohlásila, že ostrovný štát kontroly na hraniciach neuvoľní, a to pravdepodobne ani v období Vianoc.