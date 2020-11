Herečka Molnárová žije po rozchode s Malachovským s deťmi sama: Dochádzajú jej peniaze?!

Pritlačila ju korona k stene?! Herečka Petra Molnárová (34) zverejnila v poslednom období niekoľko inzerátov, v ktorých ponúka na predaj veci zo svojej domácnosti.

Po rozchode s manželom, tiež hercom Sväťom Malachovským (48), ostala na všetko sama s dvoma deťmi a situácia pre ňu rozhodne nie je ľahká. Do toho všetkého zasiahla korona, ktorá umelkyňu nateraz pripravila aj o prácu v divadle. Matka samoživiteľka sa tak zrejme ocitla v ťažkej finančnej situácii, ktorú sa rozhodla razantne riešiť. Tento rok nie je k umelcom vôbec priateľský. Mnohí z nich sa ocitli na hrane existenčných problémov, ktoré ovplyvňujú aj ich celé rodiny.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Výnimkou nie je ani Petra Molnárová, ktorá musela rovnako stopnúť svoje herecké aktivity. Okrem menších úloh na televíznych obrazovkách ju diváci môžu poznať predovšetkým z Radošinského naivného divadla, ktoré rovnako zatvorilo brány. Mamička zostala bez riadneho príjmu. Pred niekoľkými týždňami tak začala pod svojím menom ponúkať na predaj veci zo svojej domácnosti. Medzi ne patria sedačka, cyklovozík pre dve deti a tiež detská kolíska s celým príslušenstvom.

Ak by sa jej podarilo veci predať, zinkasovala by za ne 370 €, čo v zásade nie je veľa, ale v krízovej situácii sa predsa hodí každé euro. A hlavne matke na materskej dovolenke a bez partnera po boku. Herečka totiž po rozchode s hercom Sväťom Malachovským, ktorý na rozdiel od nej nedostatkom práce v televíziách rozhodne netrpí, poberá len materskú.

Okrem 3-ročného syna Tima sa teraz stará aj o ročného Marka. Petra však celú situáciu berie racionálne. Korona-nekorona, herečka žije spôsobom, akým žijú aj iné mamičky na materskej. „Pre mňa to nie je žiadna zmena, ja som na materskej. Upratujem, starám sa o deti a chodím s nimi von,“ opísala Petra Novému Času svoje každodenné rituály. Napriek povinnostiam si dokáže nájsť čas aj na svoje hobby. „Začala som viac spievať. Trošku viac píšem aj texty,“ priznala.

Všetko mohlo byť inak

Koncom minulého roka vyplával na povrch Petrin rozchod s Malachovským, ktorý je otcom jej dvoch detí. Zdalo sa, že dvojica spolu tvorila perfektný pár, žiaľ, ich manželstvo to nakoniec nevydržalo. Sväťa bolo istý čas vídať s dcérou Gizky Oňovej Scarlett a Petra sa zase ukázala s exvyšetrovateľom kauzy Gorila Marekom Gajdošom.

Herečka tento vzťah však krátko na to vyvrátila. Priznala však, že je pre ňu náročné zabudnúť na manželstvo s Malachovským, ktorého si vzala v luxusnom kaštieli neďaleko hlavného mesta. „Keď milujete človeka, ktorého si vezmete z lásky, tak je to ťažké.“ Vyzerá to tak, že na všetky svoje problémy teda nateraz ostáva sama s dvoma deťmi, keďže, podľa jej slov, sa Sväťo o výchovu ich detí príliš nezaujíma.