Rezort práce poskytol nocľahárňam viac ako 1,4 milióna eur: Nové opatrenia pre pandémiu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR od počiatku pandémie nového koronavírusu nepretržite kontroluje situáciu v zariadeniach sociálnych služieb a prijíma nové opatrenia na zmiernenie dosahov koronakrízy.

Na Slovensku je registrovaných 53 nocľahární, ich kapacita je 1264 miest. Na ich fungovanie rezort tento rok poskytol zo svojho rozpočtu viac ako 1,4 milióna eur. Informoval o tom v piatok tlačový odbor rezortu.

Pre pandémiu rezort práce prijal na pomoc nocľahárňam niekoľko opatrení. Zvýšil finančný príspevok na jedno miesto o 30 eur, teda na 150 eur mesačne a umožnil im celodennú prevádzku. "Prijali sme aj také kroky, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. Tieto finančné prostriedky predstavujú 1,1 milióna eur a podľa bežného režimu by ich zariadenie sociálnych služieb muselo vrátiť ministerstvu. Teraz ich mohli poskytovatelia využiť napríklad na mzdy," spresnila štátna tajomníčka ministerstva Soňa Gaborčáková.

Poskytovatelia sociálnych služieb takisto mohli od prvej vlny pandémie žiadať ministerstvo o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v maximálnej výške 15 000 eur. Tento limit aktuálne neplatí a zariadenia môžu žiadať aj o viac peňazí. Dotácia je pritom určená na zabezpečovanie ubytovania pre ľudí bez domova alebo na vytvorenie karanténneho zariadenia pre bezdomovcov.

V rámci celoplošného testovania bolo a najbližší víkend bude umožnené prijímateľom sociálnych služieb ambulantnou formou nad 10 rokov veku a zamestnancom všetkých druhov a foriem sociálnych služieb testovanie priamo v mieste poskytovania sociálnej služby. K tomu vydal rezort aj vyhlášku, ktorú musia tieto zariadenia dodržiavať. Vyplýva z nej, že pri prvom nástupe sa klient a zamestnanec musia preukazovať prevádzkovateľovi zariadenia potvrdením o negatívnom výsledku testu. Ak by sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do priestoru zariadení, pri vstupe sa musí preukázať dokladom, ako napríklad lekárska dokumentácia alebo preukaz ŤZP, prípadne potvrdenie o výnimke od lekára. To isté platí pre sprevádzajúce osoby.