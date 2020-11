Veľké trápenie legendárneho Maradonu: V nemocnici ho držia nasilu, absťáky musia tlmiť liekmi

Legendárny futbalista Diego Maradona musí po operácii mozgu zostať ešte niekoľko dní v nemocnici.

Podľa osobného lekára Leopolda Luqueho býva šesťdesiatročný Argentínčan chvíľami zmätený v dôsledku abstinencie. Kvôli abstinenčným príznakom je pod sedatívami a čaká ho nespresnená odvykacia kúrauviedol Luque, ktorý je zároveň neurochirurg a Maradonu v utorok operoval.

Novinárom v piatok Luque povedal, že Maradonu museli kvôli abstinenčným príznakom lekári utlmiť liekmi. "Je pod sedatívami, ktoré by mali pomôcť uľahčiť proces abstinenčných príznakov. S Diegom je to naozaj veľmi ťažké. To si ani neviete predstaviť. Snažíme sa byť silnejší ako on," uviedol Luque a dodal, že Maradonu musia v nemocnici držať proti jeho vôli.

"Chce odísť, ale zostane. Toto je jeden z tých okamihov, kedy sa Diegovi musí povedať nie," dodal lekár. Majster sveta z roku 1986 má za sebou dlhú históriu závislosti na drogách a alkohole. "Čo sa týka kokaínu, je Diego úplne čistý. Ale s alkoholom máva recidívy," povedal Luque v júni.

Pár hodín pred tým, než hovoril o nutnosti odvykacej kúry, si pritom Luque pochvaľoval, ako dobre sa Maradona po odstránení krvnej zrazeniny z mozgu zotavuje. Mienil, že by mohol byť čoskoro z nemocnice prepustený. "Diego žartoval, robil vtipy. Som nadšený, som šťastný, že ho vidím v takom stave," povedal Luque novinárom v stredu.

Maradonu operoval po tom, čo u neho vyšetrenia v nemocnici odhalila subdurálny hematóm. Podľa lekára nemá bývalý hráč Neapola, Barcelony či Bocy Juniors žiadne neurologické poškodenie. Maradona oslávil minulý piatok 60. narodeniny. Pri krátkej ceremónii na štadióne tímu Gimnasia y esgrima v La Plata, ktorý od vlaňajšieho septembra trénuje, pôsobil choro a unavene a ani nezostal na zápas.

V pondelok bol prijatý na kliniku Ipensa v La Plata kvôli tomu, že bol dehydrovaný, zoslabnutý a chudokrvný. V nemocnici mal pôvodne ostať len tri dni na pozorovanie, ale potom, čo vyšetrenie odhalilo hematóm v mozgu, podrobil sa akútnej operácii. Maradona strávil v minulých rokoch v nemocniciach veľa času, často v dôsledku svojho búrlivého životného štýlu, ktorý ho sprevádzal už od čias aktívnej kariéry. V roku 2004 bol napríklad v nemocnici so srdcovými a dýchacími problémami súvisiacimi s užívaním kokaínu. Neskôr sa dvojnásobný majster talianskej ligy s Neapolom podrobil odvykacom kúram kvôli závislosti na drogách a alkohole. Vlani v januári bol hospitalizovaný s vnútorným krvácaním do brucha.