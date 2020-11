Bývalý reprezentant Ján Ďurica s novým projektom: Zakladá vlastnú futbalovú školu

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Ján Ďurica (38) zakladá vlastnú futbalovú školu s názvom "Mladé levy".

Odštartovať má v januári a okrem klasických tréningov pre deti od 6 do 11 rokov ponúkne aj workshopy a koučing s úspešnými slovenskými športovcami. Mladé "levíčatá" budú aj pod dohľadom skautov z agentúry Stars & Friends.

Futbalová škola bude čerpať z dlhoročných profesionálnych skúseností Ďuricu, ktorý je jej zakladateľom. Niekdajší reprezentačný obranca povedie aj samotné tréningy. Škola si dáva za cieľ priniesť jedinečnú tréningovú filozofiu postavenú na poskytovaní komplexných služieb súvisiacich s rozvojom mladých futbalových talentov od 6 – 11 rokov. Tí sa naučia všetko, čo im pomôže v nasledovaní svojho futbalového sna – od stravovacích návykov cez motivačné stretnutia a koučing s úspešnými slovenskými športovcami až po tipy a triky, ako pracovať s vypätými emóciami, alebo na čo sa zameriavajú skauti.

"Trénerská robota je komplex pozostávajúci z mnohých maličkostí. Mal som možnosť vyskúšať si ju aj na klubovej úrovni, no nestačilo mi to a cítil som, že chcem zo seba odovzdať viac a intenzívnejšie. A čo môže byť zmysluplnejšie, ako venovať sa mladým talentom, ktoré to myslia s futbalom vážne? A Mladé levy preto, lebo lev je pre mňa symbolom odvahy prekonávať samého seba, vytrvalosti a nezdolnosti, čo sú vlastnosti, ktoré by mal mať každý futbalista," uviedol v tlačovej správe Ján Ďurica.

Tréningy budú okrem tímového princípu zohľadňovať aj individuálny vývoj a postup detí, aby každý z nádejných talentov objavil a rozvíjal svoje najsilnejšie stránky.

"Kopec chlapcov sníva o tom, že raz vybehnú na futbalový trávnik a zažijú tú eufóriu víťazstiev nad súpermi aj nad sebou samými. Chcem, aby si deti, ktoré budú navštevovať našu školu, odnášali z tréningov pozitívny zážitok, ktorý ich bude motivovať ďalej na sebe makať, preto je pre mňa najdôležitejší individuálny prístup ku každému jednému," vysvetlil Ďurica.

"Levíčatá" budú zároveň pod dohľadom futbalových skautov, podporu škole sľúbili aj osobnosti futbalového či športového sveta, medzi nimi aj Ďuricoví bývalí spoluhráči z reprezentácie. "Janovi a Mladým levom držím palce. Pre každého športovca je dôležité odovzdať svoje skúsenosti ďalej, aby to všetko tvrdo vydreté našlo nové uplatnenie. Viem, že Jano bude skvelý tréner a dúfam, že občas budem môcť zavítať do jeho školy aj ja, aby som jeho levíčatám odovzdal čo-to aj z mojich skúseností," povedal slovenský reprezentačný stredopoliar Juraj Kucka.