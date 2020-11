Ivan Schranz vypadol z reprezentácie: Nový tréner má svoju predstavu!

Nebyť minút strávených v reprezentačných zápasoch proti Česku, Izraelu a Škótsku v Lige národov, minulý mesiac by len trénoval.

Česká liga bola totiž od začiatku októbra prerušená pre pandémiu koronavírusu. Výnimku dostala až v piatok, kedy sa o reštart najvyššej súťaže postará predohrávka medzi Jabloncom a Brnom. Pokračovanie víta aj slovenský útočník Jablonca Ivan Schranz.

„Od posledného reprezentačného zrazu liga stála. Chodili sme iba na tréningy. Keďže zápasy cez víkend odpadli, príprava bola o niečo intenzívnejšia. Viac sme sa zapotili. Škoda, že sa nemohlo hrať. Nemali sme kde odovzdať to, na čom sme celý týždeň robili,“ povedal bratislavský rodák pre Nový Čas.

Do Jablonca prišiel pred touto sezónou z Českých Budějovíc. Zatiaľ odohral všetkých šesť ligových stretnutí a strelil dva góly. Presadil sa aj v druhom predkole Európskej ligy, kde dvakrát skóroval na ihrisku Dunajskej Stredy.

„V prvej vlne sme boli dva týždne zatvorení doma a až potom nám dovolili trénovať v skupinkách. Aspoňže sme sa teraz mohli pripravovať vonku pohromade.“ V septembri sa Schranz pozrel prvý raz do slovenskej reprezentácie. Tréner Pavel Hapal ho mal z českej ligy zmapovaného. Šikovný útočník ho výkonmi presvedčil. Za dôveru sa mu odvďačil nádherným gólom v domácom súboji proti Česku.

„Som šťastný a vďačný za to, že som mohol nazbierať nejaké skúsenosti a absolvovať prvé minúty. Horšie je, že výsledky a hra neboli podľa predstáv hráčov ani fanúšikov. Šanca napraviť to však stále žije. Verím, že chalani sa o to v Severnom Írsku pokúsia,“ želá si.

Po zmene trénera sa do zatiaľ nekompletnej nominácie Štefana Tarkoviča nedostal. Na voľných šesť miest ostáva viacero adeptov. „Ťažko povedať, či sa medzi nich zmestím. Je to na trénerovi. Určite má predstavu, ako poskladá mužstvo v zápasoch. Asi sa bude rozhodovať podľa momentálnej formy hráčov. Česká liga sa dlho nehrala, takže som nebol v akcii. Aj to zohľadňuje tréner pri zostavovaní nominácie,“ uzavrel Schranz.