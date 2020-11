Obrovské šťastie! Študentka vyhrala v deň svojich narodenín jackpot: Vie, prečo to vyšlo

Už jej je jasné, čo s peniazmi urobí!

Študentka zo Sydney, ktorá v deň narodenín vyhrala v lotérii Lotto jackpot milión dolárov (611-tisíc eur), odhalila plány, čo s peniazmi urobí.

Žena priznala, že hrá každú chvíľu a intenzívne snívala o tom, že by vyhrala. "Myslela som na to, aké pekné by bolo vyhrať v deň mojich narodenín, a tak som si v pondelok kúpila žreb,“ hovorí žena, ktorá sa vo štvrtok dozvedela o výhre. „Včera večer (v stredu) som bola na večeri so svojím priateľom a ten žartoval, že ak tento týždeň vyhrá Powerball, dopraje mi najlepší narodeninový víkend." V tom jej pripomenul, aby si skontrolovala lístok, a tak aj urobila. "Neverila som tomu, keď som videla, že sa všetky moje čísla zhodujú s tými výhernými. Znova som to skontrolovala a požiadala som ho, aby sa na to pozrel aj on. Bolo to úžasné. Celú noc som nespala, teraz ma bolí hlava, ale stojí to za to."

Nadšená víťazka prezradila, že svoj majetok investuje do nehnuteľnosti, v ktorej chce bývať už aj s priateľom, píše dailymail.co.uk.