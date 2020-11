Fanúšikovia United sa pustili do Škrtela, ten sa bráni: Toto som nikdy nepovedal!

Vytočil fanúšikov Manchestru! Priaznivci futbalistov anglického Manchestru United museli v treťom kole skupinovej fázy Ligy majstrov predýchať nečakanú prehru v Istanbule s Basaksehirom (1:2).

O to ťažšie si po zápase prečítali štipľavé vyjadrenie. "Je to naše prvé víťazstvo v Lige majstrov. Prajem si, aby sme hrali proti Manchestru United každý týždeň," objavilo sa na sociálnej sieti vyjadrenie stopéra Basaksehir Martina Škrtela, ktorý v drese domácich odohral celý zápas.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tieto slová pobúrili fanúšikov United natoľko, že sa okamžite do slovenského futbalistu pustili. Tvrdé reakcie vyvrcholili, keď jeden z priaznivcov Červených diablov želal Škrtelovi smrť.

Skúsený obranca však celú situáciu vysvetlil, keď uviedol, že celá správa je falošná a že niekto si z neho iba vystrelil. "To, čo koluje na sociálnych sieťach som nikdy nepovedal. Po zápase som nedával žiadny rozhovor a táto správa je falošná. Rešpektujem každého súpera a povedať niečo takéto by nebolo správne, nikdy by som to neurobil," uviedol Škrtel na internete.