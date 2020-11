Pôjde do tuhého! V súťažno zábavnej relácii Záhady tela si tentokrát proti sebe zasúťažia aj Attila Végh a Rado Rančík. Chalani si však nezmerajú svoje sily len vo vedomostiach o ľudskom tele, no postavia sa proti sebe aj v pomyselnom ringu. Vyhecovaný Attila názorne ukáže, ako dokáže zložiť na lopatky aj takého obra akým je Rado Rančík. Ten sa však nenechá zahanbiť, no tentokrát nebude všetko jedno moderátorovi Majovi Miezgovi! Dôvod zistíte v našom videu, no vy si užite skvelú zábavu aj vďaka relácii Záhady tela už v sobotu o 20.30 na Jednotke.