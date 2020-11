Bývalý republikánsky senátor sa pustil do prezidenta: Ostrá kritika Trumpa!

"Miestami štvavé" vystúpenie úradujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci na piatok o údajnom prebiehajúcom volebnom podvode v prospech demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena sa nezakladalo na faktoch, vyhlásil v televízii CNN bývalý republikánsky senátor za štát Pensylvánia Rick Santorum.

Republikánska strana podľa neho o podvode "v týchto chvíľach nevie", pričom je "nebezpečné, ak prezident vystúpi pred verejnosť a predloží bez dôkazov" takéto tvrdenia. "Žiaden zvolený predstaviteľ republikánov sa za toto tvrdenie nepostaví," povedal Santorum v súvislosti s obvineniami Trumpa o podvodoch s hlasovacími lístkami zaslanými poštou.

Santorum poukázal, že Trumpovi neprekáža prebiehajúce spočítavanie hlasov v Arizone či Nevade, kde zatiaľ prehráva, avšak kritizuje pokračujúce sčítavanie hlasov na východe USA, ktoré prišli poštou. "V skutočnosti je to tak, že v Pensylvánii demokrati hlasovali poštou a republikáni hlasovali osobne - pretože o to ste ich požiadali," dodal bývalý republikánsky senátor. V týchto chvíľach prebieha sčítavanie hlasov v niekoľkých rozhodujúcich štátoch. Trump sa na tlačovej konferencii posťažoval, že vo viacerých štátoch mal výrazný náskok, kým sa rátali iba hlasy odovzdané vo volebných miestnostiach. "Predpovedal som to. Hlasovanie poštou zničilo náš systém," zdôraznil Trump. Vysvetlil, že v niekoľkých štátoch sa zastavilo hlasovanie. "Počkali si, koľko hlasov potrebujú a potom ich akože našli. Je zaujímavé, ako sú všetky tieto hlasovacie lístky jednostranné," povedal.

"Myslím, že tieto voľby poľahky vyhráme," vyhlásil úradujúci prezident. Pripustil však, že jeho tím bude musieť za týmto účelom podať veľa žalôb. Podľa volebných odhadov televízie CNN Trump zatiaľ získal iba 213 voliteľských hlasov, pričom jeho demokratický vyzývateľ ich má 253. Na víťazstvo vo voľbách je potrebných 270 voliteľských hlasov.