V USA pokračujú povolebné protesty, účastníci prišli ozbrojení: Biden vyzval na pokoj

V niekoľkých mestách Spojených štátov sa dnes znovu konajú manifestácie vyvolané neistotou okolo výsledku prezidentských volieb.

Na zhromaždeniach vo Filadelfii, Atlante či Phoenixe niektorí volajú po dokončení sčítania hlasov, stúpenci prezidenta Donalda Trumpa zase po jeho zastavení. Kandidát Demokratickej strany Joe Biden večer v krátkom prejave vyzýval k trpezlivosti, Trump sa od volebnej noci pred kamerami neukázal.

"Demokracia je občas zložitá. Niekedy tiež vyžaduje trochu trpezlivosti," odkázal Biden takmer dva dni po uzavretí posledných volebných miestností. "Žiadam všetkých, aby zostali v pokoji ... Proces funguje. Sčítanie sa dokončuje a (výsledok) budeme vedieť veľmi skoro," citovali ho americké médiá.

Bývalý viceprezident znovu vyjadril presvedčenie, že sa nakoniec stane víťazom prezidentských voieb. Podľa niektorých odhadov už je len krôčik od zisku väčšiny v tzv. Zbore voliteľov, ktorí vo finále o výsledku rozhodujú. Navyše vo väčšine štátov, kde zatiaľ nie je možné víťaza vyhlásiť, sa situácia pre Bidena vyvíja veľmi sľubne.

Jedným z týchto štátov je Pensylvánia, ktorej najväčšie mesto Filadelfie sa stalo ohniskom povolebných manifestácii. Dnes sa v centre mesta stretli dve skupiny demonštrantov, jedna žiadala "započítať každý hlas", druhá protestovala proti údajnej snahe ukradnúť voľby.

Z toho Demokratickú stranu obviňuje prezident Trump, hoci žiadne dôkazy sa v tomto smere neobjavili. To, že mnohí Američania týmto nepodloženým tvrdeniam veria, dokladá aj vývoj vo Phoenixe, kde sa druhým deň po sebe zišli prezidentovi priaznivci, pričom skandovali "zastavte krádež". Denník The New York Times napísal, že niektorí účastníci boli opäť ozbrojení, žiadne incidenty ale hlásené neboli.

"Úplne verím, že Donald Trump vyhral Arizonu a vyhral celú krajinu," povedal 70 ročný Dale Williams. Niektoré americké médiá však v stredu 11 voliteľov Arizony prisúdila Bidenovi, ktorý tu podľa neúplných výsledkov vedie o viac ako dva percentuálne body. Mnoho popredných médií ešte neprišlo s predpoveďou výsledku, zatiaľ čo miestni činitelia hlásili na 400 000 nezapočítaných hlasov.

Trump za nie príliš priaznivého vývoja opakuje na sociálnych sieťach tvrdenia o podvodoch a volá po konci sčítania hlasov, pred novinárov však nepredstúpil od noci na stredu, kedy sa nesprávne vyhlásil za víťaza volieb. Ani na dnešný večer nebolo žiadne vystúpenie pred kamerami naplánované.