Praha si podmanila Európsku ligu: Liberec s vysokým debaklom od Hoffenheimu

Po triumfe Slavie nad francúzskym Nice (3:2) sa o futbalový zázrak pokúsil aj mestský rival, Sparta Praha. Tú čakal ťažký duel v Glasgowe.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Do vedenia išla v 26. minúte, keď po rohu hlavičkoval slovenský obranca Dávid Hancko do žrde a odrazenú loptu poslal do siete Lukáš Juliš. Dvadsaťpäťročný útočník bol pri chuti a tesne pred prestávkou poslal hostí do dvojgólového vedenia. Po hodine hry síce znížil domáci útočník Leigh Griffiths, no v 77. minúte spečatil hetrik Juliš a definitívne rozhodol o triumfe svojho tímu. V závere ešte upravil skóre Ladislav Krejčí. Hancko bol na ihrisku do 73. minúty. V šlágri H-skupiny zvíťazilo Lille na ihrisku AC Miláno 3:0. Hrdinom duelu bol turecký stredopoliar Yusuf Yazici, ktorý zaznamenal hetrik. Francúzsky klub vedie tabuľku so siedmimi bodmi, Miláno má o jeden menej, Sparta je s tromi tretia.



O dva góly domácich sa postaral v prvom polčase izraelský reprezentant Munas Dabbur, po prestávke sa presadil Florian Grillitsch a dvakrát Sargis Adamjan. V drese hostí odohral celé stretnutie Martin Koscelník, Jakub Hromada bol na trávniku do 77. minúty, Lukáš Csáno nastúpil v 67. minúte. Hoffenheim má po troch dueloch na konte deväť bodov a skóre 11:1, Liberec nazbieral tri body.aj vďaka dvom vlastným gólom nórskeho mužstva a s deviatimi bodmi sa priblížil k postupu do šestnásťfinále. Plný počet bodov z troch zápasov má aj Leicester City, ktorý doma zdolal portugalskú Bragu vysoko 4:0. O dva góly sa postaral Kelechi Iheanacho, ďalšie pridali Dennis Praet a James Maddison.AC Miláno - Lille OSC 0:3 (0:1)Góly: 22., 55. a 58. Yazici (prvý z 11m)(0:2)Góly: 65. Griffiths - 26, 45. a 77. Juliš, 90. Krejčí/Hancko za hostí do 73. min/1. Lille 3 2 1 0 9:3 72. AC Miláno 3 2 0 1 6:4 64. Celtic Glasgow 3 0 1 2 4:9 1Crvena Zvezda Belehrad - KAA Gent 2:1 (1:1)Góly: 12. Kanga, 59. Katai - 31. Odjidja-OfoeGóly: 22. a 30. Dabbur, 59. Grillitsch, 71. a 76. Adamjan./za hostí Koscelník celý zápas + ŽK, Hromada do 77. min, Csáno od 67. min/1. Hoffenheim 3 3 0 0 11:1 92. CZ Belehrad 3 2 0 1 7:4 64. Gent 3 0 0 3 2:7 0Hapoel Beer Ševa - Bayer Leverkusen 2:4 (2:2)Góly: 11. a 25. Acolatse - 5. a 75. Bailey, 39. Dadya (vl.), 88. WirtzGóly: 16. a 71. Kuchta, 43. Sima - 33. Gouiri, 90.+3 Ndoye2. Bayer Leverkusen 3 2 0 1 10:5 63. Nice 3 1 0 2 5:9 34. Hapoel Be'er Ševa 3 1 0 2 5:6 3Rapid Viedeň - Dundalk FC 4:3 (1:1)Góly: 22. Ljubicic, 79. Arase, 87. Hofmann, 90.+1 Demir - 7. Hoban, 81. a 90.+6 McMillan (oba z 11m)Góly: 45.+1 Haugen (vl.), 62. Sinyan (vl.), 69. Pepe, 88. Willock - 22. Ellingsen1. Arsenal 3 3 0 0 9:2 92. Molde 3 2 0 1 4:5 63. Rapid Viedeň 3 1 0 2 5:6 34. Dundalk 3 0 0 3 4:9 0