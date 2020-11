Norbert Gombos končí v Paríži: Brány osemfinále prekročil Nadal aj Zverev

Argentínsky tenista Diego Schwartzman sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii 6:1 a 6:1. Schwartzman sa v prípade postupu do semifinále s určitosťou kvalifikuje na koncoročný turnaj majstrov v Londýne (15.-22. novembra).



Úlohu favorita potvrdil aj najvyššie nasadený Španiel Rafael Nadal, ktorý zdolal Austrálčana Jordana Thompsona 6:1, 7:6 (3). V druhom dejstve odvrátil za stavu 5:6 pri vlastnom podaní setbal. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti svojmu krajanovi deviatemu nasadenému Pablovi Carrenovi-Bustovi, ktorý zvíťazil nad slovenským reprezentantom Norbertom Gombosom 7:5, 6:2.



Alexander Zverev (Nem.-4) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (11), 6:7 (7), 6:4, Rafael Nadal (Šp.-1) - Jordan Thompson (Austr.) 6:1, 7:6 (3), Ugo Humbert (Fr.) - Marin Čilič (Chor.) 6:3, 6:7 (4), 6:3, Daniil Medvedev (Rus.-3) - Alex de Minaur (Austr.-16) 5:7, 6:2, 6:2, Diego Schwartzman (Arg.-6) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:1, 6:1, Miloš Raonič (Kan.-10) - Marcos Giron (USA) 7:6 (1), 6:2V pozícii kvalifikanta podľahol deviatemu nasadenému Španielovi Pablovi Careenovi-Bustovi 5:7, 2:6. Napriek prehre sa v pondelok 9. novembra vráti do elitnej svetovej stovky a na poste slovenskej jednotky vystrieda Andreja Martina.V onlajn vydaní figuruje zverenec trénera Tibora Tótha na 88. mieste. Výrazne sa tak priblížil k svojmu kariérnemu maximu, ktorým je 80. priečka z októbra 2017. Gombos zdolal v Paríži štyroch hráčov z Top 100. Najcennejší skalp získal v 2. kole, v ktorom vyradil svetovú štrnástku Belgičana Davida Goffina. Na budúci týždeň by sa mal predstaviť na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open v NTC.V prvom sete štvrtkového osemfinálového duelu mali Gombos i Carreno-Busta veľké problémy s udržaním vlastného podania. Slovenský daviscupový reprezentant stratil servis až štyrikrát.V dvanástom geme síce viedol Gombos pri podaní súpera 30:0, no Carreno-Busta následne získal štyri fiftíny za sebou. Druhé dejstvo bolo už jasne v réžii španielskeho tenistu. Semifinalista US Open si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:0 a v ôsmom geme premenil v poradí druhý mečbal.V prvom sete som si hneď prehral podanie, no dokázal som sa do hry ešte vrátiť. Problémy na servise však pokračovali a hoci som dokázal stratené podanie vždy získať späť, nepodarilo sa mi ho následne potvrdiť pri vlastnom servise a dostať sa do vedenia. Dnes mi to tam skrátka moc nepadalo. Po druhom podaní súper dobre returnoval a počas celých výmen som bol potom pod tlakom.len sa nezišli všetky okolnosti, zahral som pár tesných lôpt, ktoré keby mi padli do kurtu, mohlo to dopadnú ináč," uviedol Gombos v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu..Druhé dejstvo malo už jednoznačnejší charakter.Cítil som už troška aj únavu z predošlých dní, čo mi postupne uberalo aj sebavedomie. Nedá sa nič robiť, Pablo má tiež vynikajúcu formu a hrá dobre, dnes som ťahal za kratší koniec. S turnajom som však celkovo veľmi spokojný. Keby mi niekto pred odchodom sem povedal, že sa kvalifikujem a budem v treťom kole na takomto veľkom turnaji, tak by som to bral všetkými desiatimi.Rovnako tak mi to naznačilo, v čom všetkom sa ešte môžem zlepšovať. Do budúcej sezóny viem, na čom mám pracovať, aby som postupoval na rebríčku ešte vyššie. Naozaj som za túto skúsenosť veľmi vďačný."Na budúci týždeň by mal Gombos štartovať na challengerovom turnaji v bratislavskom NTC.Všetko bude závisieť od toho, ako sa budem cítiť. Pomaly sa ozýva únava, telo si pýta svoje. Počas turnaja som troška cítil ľavé koleno aj členok. Na Bratislavu sa rozhodne musím cítiť stopercentne fit, aby som mohol štartovať a uhrať nejaký dobrý výsledok."Pablo Carreno-Busta (Šp.-9) - Norbert GOMBOS (SR) 7:5, 6:2