Víťaz prezidentských volieb stále neznámy: Kto nakoniec získa titul najmocnejšieho muža na svete?

Ani druhý deň po uzatvorení volebných miestností nebol v Spojených štátoch vyhlásený víťazov prezidentských volieb.

V hŕstke kľúčových štátov sa za tesných priebežných výsledkov spracovávali posledné desiatky a stovky tisícov hlasov. K triumfu sa však zdal byť bližšie kandidát demokratov Joe Biden, ktorého tím dáva čoraz viac najavo svoje sebavedomie. Prezident Donald Trump opakuje nepodložené obvinenia o volebných podvodoch a volá po konci sčítania hlasov, súdy dnes odmietli dve sťažnosti jeho tímu na údajné nezrovnalosti.

Povolebný vývoj potvrdzuje predpovede o dlhom a neprehľadnom čakaní na meno novej hlavy štátu, súvisiacim s prívalom korešpondenčných hlasov. Posledné hodiny a dni sprevádzajú okrem súdnych ťahaníc aj demonštrácie a vlna dezinformácií. Volební úradníci medzitým vyzývajú ľudí, aby boli trpezliví a uisťujú, že všetko prebieha podľa pravidiel. Zároveň sa naplnili špekulácie o tom, že počas sčítania hlasov sa budú postupne zlepšovať vyhliadky bývalého viceprezidenta Bidena.

Jeho šance silno vzrástli, keď mu prisúdili víťazstvo v Michigane a Wisconsine, čo sú štáty, ktoré pred štyrmi rokmi ovládol Trump. Podľa stanice Fox News a agentúry AP Biden vyhrá aj v Arizone, čím by si zaistil už 264 voliteľov z potrebných 270 pre celkové víťazstvo. Mnohé médiá sú však ohľadom odhadu, v tomto štáte na juhozápade USA, opatrné a výsledok si tam netrúfajú predvídať.

V hre sú stále voliteľské hlasy na Aljaške, v Nevade, Georgii, Severnej Karolíne a v Pensylvánii. Práve na posledný z menovaných štátov sa upiera najväčšia pozornosť oboch táborov. Trump tam totiž podľa očakávaní najprv výrazne viedol, so sčítaním poštových hlasov však svoj náskok postupne stráca, podobne ako v Georgii.

Viac ciest k víťazstvu má teraz Biden, ktorému by v prípade zisku Arizony stačilo ovládnuť akýkoľvek z dosiaľ nerozhodnutých štátov okrem Aljašky. Kým v Severnej Karolíne, Georgii a Pensylvánii má podľa neúplných výsledkov tesný náskok Trump, v Nevade tesne vedie Biden. Vyhlásenia z týchto štátov zároveň naznačujú, že súboj o Biely dom sa skôr ako v piatok nevyjasní.

„Naše dáta ukazujú, že Joe Biden bude budúcim prezidentom Spojených štátov," vyhlásila dnes šéfka Bidenovej kampane Jen O'Malleyová. Biden sa však zatiaľ na rozdiel od Trumpa za víťaza volieb neoznačil. Prezident USA dnes ďalej bez predloženia dôkazov hovoril o voľbách ako o "podvode". Na twitteri zároveň vyzval na zastavenie sčítania hlasov, hoci nebolo jasné, ako by mu takýto vývoj pomohol.

Trumpov tábor v niektorých štátoch, kde je súboj tesný, podal súdne sťažnosti, ako už dlho dopredu avizoval. Odvolával sa na údajné porušovanie pravidiel pri sčítaní hlasov, sudcovia v Georgii a Michigane ale už žaloby odmietli. Prerušenie sčítania požaduje Trumpov tím aj v Pensylvánii, dnes avizovali právne kroky v Nevade i ďalších štátoch.

Účasť na tohtoročných voľnách bola, podľa mnohých médií, zrejme najväčšia za posledných viac ako 100 rokov. To viedlo aj k výnimočne veľkým absolútnym ziskom prezidentských kandidátov. Podľa čerstvých údajov, má Biden už na konte skoro 72,5 milióna hlasov, čím významne prekonal doterajší rekord Baracka Obamu v roku 2008 (69,5 milióna hlasov). K tomuto súčtu už sa blížil aj Trump a podľa agentúry Bloomberg by sa dokopy nakoniec mohlo narátať viac ako 160 miliónov lístkov, čo by znamenalo účasť cez 72 percent oprávnených voličov.

V dôsledku špecifického systému prezidentských volieb v USA, duel Trumpa s Bidenom stále nie je rozhodnutý, hoci je jasné, že 77 ročný demokrat získa o niekoľko miliónov hlasov viac. Sebavedomie jeho tímu však dokladá spustenie internetovej stránky buildbackbetter.com, ktorá má verejnosť informovať o Bidenovej činnosti pri prípravách na prechod k jeho vláde.

Demokratickej strane však postupne slabnú šance na prevzatie kontroly nad Senátom, ktorý by s republikánskou väčšinou mohol výrazne komplikovať Bidenove vládnutie. Podľa denníka The New York Times sú teraz jasné mená 48 demokratických a 48 republikánskych senátorov. Nejasný je výsledok hlasovania štyroch súbojov o senátorské kreslá, ktoré teraz držia republikáni. Okrem Severnej Karolíny a Aljašky sa stále nerozhodlo ani o dvoch senátorov za štát Georgia.

Napätá atmosféra tesných volieb vyhrotená spornými Trumpovými výrokmi o volebných podvodoch, vyhnala do ulíc niektorých miest demonštrantov. Ľudia vo Filadelfii, Phoenixe, Portlande či v Oaklande volali po spravodlivom sčítaní všetkých hlasov. V Detroite sa naopak pri budove, kde sa sčítavajú hlasy, zišla v stredu skupina Trumpových podporovateľov a volala po zastavení sčítania. V New Yorku viedli protesty k potýčkam s políciou, ktorá asi 20 účastníkov zatkla. Najmenej desať ľudí zatkli v Portlande, kde niektorí demonštranti proti Trumpovi páchali výtržnosti a rozbíjali výklady.

Kritika nepodložených obvinení z volebného podvodu, ktoré vyšli z úst prezidenta a jeho kampane, dnes zaznela tiež od pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), podľa ktorých tieto tvrdenia poškodzujú dôveru americkej verejnosti v demokratické inštitúcie.