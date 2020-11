NAKA zatýkala vlastných šéfov: Kto začal spievať, a majú sa začať báť aj bývalé politické špičky?!

Po Víchrici a Božích mlynoch prišiel Očistec. Národná kriminálna agentúra takto nazvala akciu, pri ktorej zatkla bývalých najvyšších policajných funk­cionárov Tibora Gašpara, Petra Hraška či Róberta Krajmera.

Obvinení sú nielen z korupcie či zo zneužívania právomocí, ale aj zo založenia zločineckej skupiny. Kto začal spievať, a majú sa začať báť aj bývalé politické špičky?! Už zatýkanie sudcov dávalo tušiť, že veci v odhaľovaní korupcie na najvyšších miestach sa začnú pomaly odkrývať. Čerešničkou na torte bolo vzatie do väzby dovtedy nedotknuteľného špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Zemetrasenie však nenastalo len v súdnictve, ale aj v radoch polície. Po tom, čo začal vo väzbe spievať exriaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, sa minulý týždeň rozhodol spolupracovať aj bývalý šéf elitných policajtov Bernard Slobodník. Bolo len otázkou času, kedy príde k ďalším raziám. Vo štvrtok nadránom akcia Očistec pretrhla spánok piatim bývalým ochrancom zákona.

Má ešte kontakty?

Pre bývalého prezidenta PZ Tibora Gašpara si prišli do jeho rodinného domu v Janíkovciach pri Nitre. Príslušníci NAKA tam strávili takmer 6 hodín a odnášali si odtiaľ rôzne škatule. Neskôr Gašpara zobrali do auta a smerovali s ním na policajné prezídium do Bratislavy. Jeho advokát zatknutie nechcel nijako zvlášť komentovať. „Nebudem sa vyjadrovať, lebo sme na začiatku, prebiehajú procesné úkony,“ uviedol Eugen Cimmermann, ktorý zároveň obhajuje aj Gašparovho príbuzného Norberta Bödöra.

Ako sa zdá, bývalý šéf policajtov má medzi mužmi zákona ešte kontakty a dostal zrejme echo, že sa niečo chystá. Deň pred raziou totiž prišiel na špeciálnu prokuratúru, aby podal trestné oznámenie. „Podal som ho na Bernarda Slobodníka a ďalšie osoby v súvislosti s pripravovanou kriminalizáciou mojej osoby,“ informoval v stredu Gašpar. Podľa TV JOJ má polícia v rukách dôkaz, ktorý ho má usvedčovať z toho, že si spolu s Bödörom, so Slobodníkom a s Makóom rozdelili 400-tisíc eur ako úplatok za to, že mali zametať daňovú trestnú činnosť súkromných firiem.