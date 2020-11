Polícia začala konať v prípade Kotlebu: Trestné stíhanie za šírenie nákazlivej choroby

Polícia od jeho prípadu nedáva ruky preč. Nový Čas zachytil pred týždňom Mariana Kotlebu (43), ako odchádzal z jednej z bytoviek banskobystrického sídliska, nastúpil do auta a nasmeroval si to do centrály svojej strany.

Na tom by nebolo nič zlé, ale predseda ĽSNS mal byť v tom čase v karanténe ešte minimálne dva ďalšie dni, keď­že vo štvrtok 22. októbra informoval verejnosť, že absolvoval PCR test na COVID-19 a vyšiel mu jasný výsledok - pozitívny. Kotleba porušil povinný pobyt doma po ôsmich dňoch karantény. Paradoxom je, že sám dva dni predtým zverejnil video, na ktorom sa priznával, že doma musí sedieť ešte niekoľko dní.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Už krátko na to, čo sme jeho prípad zverejnili, zareagovali policajti, ktorí vec začali preverovať a vec prevzal Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici. Prípad Kotlebu sa však posunul do ďalšej roviny a na priamu otázku, či polícia vedie proti nemu nejaké konanie, odpovedala vo štvrtok banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková: „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. V prípade budú naďalej prebiehať procesné úkony.“

Advokát Róbert Bános pripomína, že v prípade, ak sa Kotlebovi nejaká vina dokáže, tak mu hrozí aj vysoký trest. „Ak by sme predpokladali, že by bol trestný čin spáchaný úmyselne, hrozilo by páchateľovi uloženie trestu odňatia slobody na 4 až 10 rokov, ak bol čin spáchaný za krízovej situácie,“ dodal advokát Bános.

Rieši ho aj hygiena

Kotleba prekvapil svojím správaním už pred tým, ako porušil karanténu. Najskôr existenciu koronavírusu spochybňoval, po tom, ako u neho vírus potvrdili testy, sa začal liečiť svojráznym spôsobom - pomocou koktejlu z vodky a zo sirupu proti kašľu, čo neodporúča žiadny odborník. Jeho dvojhodinová vychádzka z bytu počas karantény však viacerých šokovala.

Z ničoho nič uprostred dňa totiž sadol do auta a odviezol sa do straníckej centrály ĽSNS, kde boli zaparkované ďalšie autá a počas jeho návštevy tam prišli ďalší ľudia. Kotlebovci len odpovedali, že neporušil pravidlá karantény, no nevysvetlili, ako je to možné, keď výnimka na dvojhodinové vychádzky ku svojim straníkom povolená nie je. Okrem polície je však Kotleba aj v hľadáčiku hygienikov, ktorí začali priestupkové konanie, pri ktorom zisťujú, či došlo k naplneniu skutkového stavu a Kotlebovi by tak hrozila pokuta do výšky 5 000 €.