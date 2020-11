Desperado sa vynoril zo zabudnutia: Čo robí hviezda VyVolených a ako komentuje pátranie po Tonym?

Ľudia ho na ulici spoznávajú dodnes. Roland Ricco (45), známy ako Desperado z jojkárskej reality show VyVolení, si žije šťastným životom na východe Slovenska.

Po 15 rokoch od čias, keď ho ľudia vídavali na televíznych obrazovkách, si našiel uplatnenie v košickom veľkosklade, kde podľa vlastných slov pôsobí ako vedúci. Podarilo sa mu oženiť sa, schudnúť, aktívne hrá stolný tenis a stále tvrdí, že jeho otec pochádzal z významnej šľachtickej rodiny. Desperado po ukončení reality show odišiel z Bratislavy do Košíc. Začal pracovať v pizzerii, odkiaľ po vyše dvoch rokoch odišiel, a oženil sa so svojou láskou Agátkou.

Ikonický Desperado z reality show VyVolení priznal, že si prešiel aj veľmi náročným obdobím, keď ho nechceli prijať nikam do zamestnania. Problémy mal aj s hmotnosťou - vypapkal sa na závratných 112 kilogramov. Vykúpením pre neho bola práca v indickej reštaurácii, pričom toto jedlo začal neskôr aj pravidelne konzumovať.

„Zistil som, aká je to super kuchyňa. Začal som jesť zdravé, pálivé jedlá a kilá išli dolu. Teraz mám 83 kilogramov a som úplne spokojný,“ pochvaľuje si Desperado, ktorého prekvapuje, že aj 15 rokov od reality show ho ľudia stále spoznávajú na ulici. „Oslovujú ma v autobusoch, električke či na pošte. Nielen dospelí, ale prekvapuje ma, že aj deti. Asi som sympoš a na internete stále fičia srandičky na moju adresu, preto ma spoznáva aj mládež,“ povedal spokojne.

Odkaz Tonymu

Desperado dnes s rozvahou hovorí, že by sa znovu do žiadnej reality show neprihlásil. „Našiel som šťastie po boku mojej manželky, ktorá by mi chýbala. Rovnako aj moja práca a zákazníci,“ vyhlásil rezolútne. K súčasnej práci sa dostal cez šport. Na staré kolená totiž oprášil stolný tenis, ktorému sa podľa vlastných slov venuje súťažne v nižšej košickej lige. Trénovať začal aj svojho budúceho šéfa, ktorý mu neskôr ponúkol miesto v košickom veľkosklade. Tam podľa vlastných slov robí vedúceho. „Pracujem tu posledných 8 rokov, predávame rôzny tovar pre malých, stredných i veľkých podnikateľov. Som tu rád a každý deň sa teším do roboty. Naši klienti ma poznajú, baví ma práca s ľuďmi,“ pochvaľuje si Desperado.

So súťažiacimi z jojkárskej šou už v kontakte nie je. Na Antona „Tonyho“ Ferleťjáka (48) dodnes nespomína v dobrom. Aj on si všimol, že po svalovcovi polícia vyhlásila pátranie. „Už keď som ho prvýkrát uvidel, hneď mi napadlo, že má niečo za ušami. Podľa mňa je to človek, ktorý je vo vnútri možno dobrý, ale len k tým, ktorých si vyberá,“ zhodnotil ho Desperado. Vzápätí dodal, že za svoje skutky si zaslúži ísť do basy a verí, že ho polícia nájde.

Ženy ho balili

Ricco s nostalgiou spomína na momenty, ktoré ho pred rokmi preslávili. Medzi nimi bol aj výrok o tom, že spal s vyše 300 ženami. Dodnes to nepopiera, práve naopak „Bol som vždy slušný, príťažlivý a šarmantný, bol som prosto iný. Nebol som ako obyčajný Slovák a Slovenky sú zvedavé, tak chceli vedieť, aký som v posteli,“ opisuje svoje milenecké dobrodružstvá. „Priťahoval som ich, oslovovali ma. Vždy som teda ja bol tým zbaleným,“ pochválil sa Desperado.

V médiách rezonovala aj téma jeho zapretej matky, ktorá ho navštívila v dome VyVolených. Desperado po rokoch opäť cíti potrebu uviesť veci na správnu mieru. Podľa jeho slov to malo byť podľa scenára, aby vyvolali rozruch. Nečakal však, že žena sa bude tváriť ako jeho matka. „Oklamala celé Slovensko, že je moja matka,“ vyhlásil s tým, že po skončení šou podal na ženu trestné oznámenie a mimosúdne sa s ním vyrovnala.

„Odvtedy som ju nevidel,“ zakončil Desperado, ktorý stále trvá na tom, že je potomok šľachtica. „Otec mal šľachtický titul, bol z významnej rodiny, aj erb mali... Naposledy som s ním bol v roku 2000. Občas si ešte telefonujem s bratrancami z Talianska, ale viac s nimi neudržiavam kontakt. Modrú krv však stále mám, môžem sa tu aj rozrezať, aby ste videli,“ dodal položartom na záver.