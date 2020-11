Biden vs. Trump! Viaceré kľúčové štáty stále čakajú na výsledok: Voľby v USA rozhodne až súd

Rozhodne sa na súde! Donald Trump splnil to, čo sľúbil – že keď bude prehrávať, obráti sa na svoju armádu právnikov.

Výsledok volieb ešte nie je známy a úradujúci americký prezident už podal žalobu na všetko, na čo mohol. Najprv sa Donald Trump vyhlásil za víťaza, keď ešte zďaleka všetko nebolo spočítané. Je pravdou, že prieskumné agentúry zase raz podcenili fakt, že mnohí jeho podporovatelia sa nepriznávajú k tomu, že ho volia. Predpovedaný náskok demokrata Joea Bidena tak nebol ani zďaleka taký veľký a Trump rýchlo získal veľký Texas a Floridu a priebežne viedol aj v ďalších kľúčových štátoch.

Potom sa však prejavila sila hlasov zasielaných poštou. Tie hrajú väčšinou v prospech Bidena. Dôvodom je, že demokrati vzhľadom na pandémiu svojich prívržencov vyzývali na opatrnosť a radili im, nech radšej volia poštou a netlačia sa v miestnostiach. Trumpov tábor, naopak, obmedzenia odmieta a nepáči sa mu ani hlasovanie poštou. Podľa vlastného prieskumu demokratov je až 78 percent hlasov poslaných poštou pre Bidena. Zároveň sa aj hlasy z veľkých miest, ktoré sú tiež viac pre neho, spočítavali ako posledné. Preto sa v Bidenov prospech otočili štáty Wisconsin a Michigan a výrazne stiahol aj náskok v Pensylvánii.

Trump už vyhlásil, že nechá znovu prepočítať hlasy vo Wisconsine. Na to má právo každý kandidát, ak je rozdiel v štáte menší ako jedno percento. Prezident tiež na súde spochybňuje hlasovania v Georgii, Pensylvánii či v Michigane, kde jeho právnici žiadajú zastavenie sčítavania hlasov. Proti tomu sa ohradila ministerka spravodlivosti štátu Dana Nessel. „Voľby sa končia vtedy, keď sú zrátané všetky hlasy. Nie vtedy, keď sa zatvoria volebné miestnosti. O víťazovi musia rozhodnúť voliči, nie kandidáti,“ povedala.

Oba tábory sa v noci vybrali protestovať do ulíc. Trumpovi prívrženci si za cieľ vybrali volebné miestnosti a žiadali zastaviť sčítavanie hlasov. Niekde sa im ho podarilo narušiť. Druhá strana zas demonštrovala za pokračovanie sčítavania. Došlo ku konfliktom s políciou. V čase uzávierky mal Biden 253 voliteľov a Trump 214. Na víťazstvo je treba získať 270. Severná Karolína však oznámila, že výsledok neoznámi skôr ako 12. novembra a aj v Pensylvánii sa bude počítať zrejme až do piatku. Vo vzduchu včera visel výsledok v Arizone a v Nevade. V oboch tesne viedol Biden. Ak by ich udržal, žiaden ďalší štát by už nepotreboval získať.