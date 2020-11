Česko dostalo tvrdý úder od COVID-19, vedci odporúčajú 2 riešenia: Inšpirujú sa slovenským testovaním?

Tešili sa predčasne. Po tom, čo počet nových prípadov nákazy koronavírusom začal mierne klesať, prišiel tvrdý úder.

Česi oznámili vo štvrtok najvyšší denný prírastok od vypuknutia pandémie, až 15 729 infikovaných! Vedci z Centra pre modelovanie biologických procesov (BISOP) odporúčajú celoplošné testovanie podľa vzoru Slovenska. České ministerstvo zdravotníctva hlásilo za uplynulé dni miernejšie tempo v počte pozitívnych prípadov koronavírusu. Premiér Babiš sa dokonca chystal uvoľňovať opatrenia. Stredajší smutný rekord však zmeny k lepšiemu zhatil. Utorok bol ďalším čiernym dňom pre Česko, tentoraz čo sa počtu obetí týka.

Chorobe COVID-19 podľahlo až 223 pacientov, celkový počet mŕtvych sa od vypuknutia pandémie vyšplhal na 4 133. Hospitalizovaných je vyše 8 000 ľudí. „Epidemiologická situácia sa od posledného týždňa zásadne nezmenila, stále smerujeme k scenáru s len veľmi pomalým poklesom,“ uviedol výkonný riaditeľ BISOP René Levínský. Podľa neho šírenie nákazy spomalí len ďalšie sprísnenie opatrení alebo rýchle celoplošné testovanie ako u nás.

Vedci z centra predpovedajú, že počet ťažkých prípadov bude kulminovať okolo 10. novembra. Zlepšenie situácie ako aj počet úmrtí očakávajú len v miernom tempe. Ak by prišlo v Česku podľa vedcov k celoplošnému testovaniu, mohli by odhaliť zhruba 60 000 až 100 000 pozitívnych prípadov. „V prípade dvojkolového plošného testovania vidíme podstatne jasnejšie výsledky. Do karantény by šlo 100 000 až 140 000 pozitívnych, prírastky ku koncu roku by klesli na úroveň 2 000 až 3 000 denne a počet hospitalizovaných na 4 000,“ uvádza Levínský. Zároveň ale dodáva, že prísnejšie opatrenia (a najmä ich dodržiavanie) by šírenie vírusu spomalili výraznejšie ako testovanie.