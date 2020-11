Biochemik Čekan ostro skritizoval plošné testovanie: Na rovinu povedal, v čom sme mali postupovať inak

Neberie si servítku pred ústa! Biochemik Pavol Čekan, ktorý patrí k slovenskej špičke, skritizoval celoštátne testovanie.

Vláda na čele s premiérom Igorom Matovičom (47) podľa neho nepostupovala vedecky, ako to v súčasnosti plánuje Veľká Británia. Tá si na rozdiel od nás pretestuje najprv najväčšie ohnisko, ktorým je mesto Liverpool, a až po vyhodnotení výsledkov zasiahne v ostatných regiónoch. Vo veľkomeste budú navyše použité až tri druhy testov, aby sa zistilo, ktorý je najvhodnejší.

Známy slovenský biochemik sa počas pandémie vyznamenal obdivuhodným gestom, keď jeho spoločnosť darovala Slovensku 100-tisíc PCR testov, ktoré sú na odhalenie koronavírusu najspoľahlivejšie. „Oproti testom, ktoré sme vyvinuli počas prvej vlny, sú novšie testy citlivejšie a dokážu s vysokou pravdepodobnosťou eliminovať falošné pozitivity a negativity,“ povedal Čekan, ktorý už dlhšie upozorňuje na to, že opatrenia treba robiť na regionálnej úrovni. Zatvárať ekonomiku bolo podľa jeho slov treba len tam, kde je to potrebné.

Čekan: Premrhali sme potenciál

Minister obrany Jaroslav Naď sa ešte počas celoplošného testovania chválil tým, že po odberných miestach chodia experti z úradu britského premiéra a sledujú priebeh plošného testovania s tým, že niečo podobné zvažujú urobiť aj doma. Vedec Čekan však tento krok slovenskej vlády a prevedenie testovania nepovažuje za šťastný a jasne vysvetlil, v čom sme mali postupovať inak. Slovensko porovnáva s inou európskou krajinou, ktorá podľa neho postupuje oveľa rozumnejšie.

„Veľká Británia má tiež záujem o plošné testovanie a preto sa rozhodli otestovať jedno ohnisko, a to najviac postihnutý Liverpool. Ale rozhodli sa na to ísť vedecky, aby si overili, či plošné testovanie naozaj funguje v boji proti SARS-CoV-2 a ktorý test je pre toto najvhodnejší. Žial, u nás sa toto nestalo a stále mi je to veľmi ľúto,“ hovorí biochemik s tým, že v Liverpoole budú použité tri druhy testov.

Štandardný PCR test, inovatívna metóda LAMP, ktorá si podľa Čekana nevyžaduje drahé prístroje a je vhodná na použitie v teréne, a rovnaký antigénový test, ktorý sme použili aj my. Dokonca od rovnakej spoločnosti SD Biosensor, od ktorej ich kúpili Slováci. „To je tá validácia výsledkov, že naozaj si aj porovnáte výsledky a vyberiete možno aj ten najlepší možný spôsob, aby ste odčítavali čo najpresnejšie a čo najlepšie,“ dodáva s tým, že aj Slovensko malo obrovský potenciál v oblasti diagnostických technológií na COVID-19, no nevyužili sme ho.

Testovanie v anglickom polmiliónovom meste by sa malo začať už dnes a právo zúčastniť sa ho bude mať každý. Aj tí, ktorí nemajú žiadne príznaky koronavírusu, či tí, ktorí tam nebývajú, ale len dochádzajú za prácou. S masívnou akciou bude pomáhať dvetisíc členov armády. Testovacie miesta budú v domovoch sociálnych služieb, školách, univerzitách a na pracoviskách. Ľudia sa budú môcť objednať aj online. Opakované testovanie bude možné každé dva týždne.

Pokojne sme mohli spraviť to, čo Briti

Pavol Čekan, biochemik

- Nevyužili sme presne to, čo všetko máme k dispozícii. Či už vedcov, či možné technológie, dokonca slovenské produkty, a pokojne sme to mohli spraviť. Veď to, čo majú Briti, máme aj my tu, na Slovensku. Ale práve v tom prístupe to spravili Briti lepšie. Aj my sme to spravili, že sme išli lokálne - Orava, Bardejov - ale oni popri tom ešte aj otestujú, že ktorý ten testovaný spôsob je najlepší.

To je tá validácia výsledkov, že naozaj si aj porovnáte výsledky a vyberiete možno aj ten najlepší možný spôsob, aby ste odčítavali čo najpresnejšie a čo najlepšie. A niekedy to nemusí byť PCR, môže to byť rýchlotest antigénový, ale tá podstata je, že ako keby zoberiete z tých testov to najlepšie alebo vyberiete si ten najlepší možný test buď na celoplošnú vzorku, alebo len na vzorku zdravotníkov, alebo keď chcete ísť do DSS-iek. Jednoducho, diverzifikovať to testovanie a využiť výhodu každého z nich.

V čom sú rozdiely medzi nami a Britmi

- Kým Slovensko otestovalo naraz celú krajinu, Briti pretestujú najprv len pol milióna ľudí v ohnisku v Liverpoole. Až keď si overia, že tento krok mal úspech, pristúpia k ďalšiemu pretestovaniu.

- V Liverpoole budú použité tri druhy testov, aby sa prišlo na to, ktorý spôsob je najlepší. Naopak, Slovensko použilo len antigénové testy.

- Angličania sa môžu prihlásiť na test aj online. Výter si budú môcť zopakovať o dva týždne. U nás nebolo elektronické prihlásenie umožnené a k pretestovaniu dôjde už po týždni.