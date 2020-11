Je Vladimír Weiss ml. pre reprezentáciu prínosom či príťažou? Škandály z minulosti sa ho držia dodnes

Jeho príchod zdvihol viacerým adrenalín! Kontroverzný krídelník Vladimír Weiss (30) je po odmietnutí reprezentovať a opakovaných škandáloch mimo ihriska opäť v národnom tíme. Pred dvoma rokmi z neho zutekal ako zbabelec.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Odvetu už pod vedením Pavla Hapala (51) presedel len medzi náhradníkmi. Na protest tesne pred koncom nahnevane opustil lavičku a zmizol do kabíny.



Tri týždne po zverejnení videa, v ktorom sa objímal s viceprezidentom Slovana Ivanom Kmotríkom mladším a močil na hotelovom parkovisku, dostal pozvánku medzi slovenskú futbalovú elitu. Dočasný tréner Štefan Tarkovič obhajuje jeho nomináciu výkonnosťou. „Ak by ju nemal, nezavolal by som ho. Som presvedčený, že má potrebnú kvalitu, aby bol prínosom.“ V súčte absolvovaných ligových minút odohral Weiss z 12 zápasov len štyri celé. „Cítim sa dobre a som pripravený opäť reprezentovať,“ vyhlásil najdrahší ligový hráč.

Bývalý tréner slovenskej dvadsaťjednotky Milan Lešický vníma jeho povolanie ako poslednú možnosť na čiastočnú očistu mena. „Pomôže mužstvu prebojovať sa na majstrovstvá Európy? Plne dôverujem trénerovi, že to je jediný dôvod jeho nominácie. Verím, že Weiss si to uvedomuje ako výnimočnú príležitosť rehabilitovať sa v poslednej etape svojej kariéry. Šancu, ktorá mu padla z neba, aby ľudia na neho spomínali aj v dobrom,“ povedal skúsený odborník pre Nový Čas.

Na Weissovu prítomnosť pred rozhodujúcim súbojom so Severným Írskom o postup na európsky šampionát sa možno pozerať z dvoch uhlov pohľadu. Futbalovo má mužstvu v ťažkej situácii čo ponúknuť, z morálneho hľadiska však nie je príkladom. „Nie som nadšený z jeho návratu. Reprezentant Slovenska musí spĺňať viaceré kritériá. To u Weissa chýba. Nominovať ho nebol dobrý krok. Každé dieťa sa pozerá na reprezentantov ako na svoje vzory. Ak by som mal syna, neviem si predstaviť, že by jeho idolom mal byť práve on,“ tvrdí Róbert Semeník, so 120 gólmi historicky druhý najlepší strelec slovenskej ligy.

Tarkovič bol po boku trénera Jána Kozáka v reprezentácii päť a pol roka. Dobre pozná hráčov. Nielen Weissa, ale aj Škrtela a Hubočana, s ktorými ráta pre Belfast. Bývalý brankár Alexander Vencel starší, víťaz PVP 1969 a majster Európy 1976, vidí vo Weissovi hráča, ktorý sa dokáže presadiť proti ostrovnému spôsobu hry. „Severní Íri budú hrať tvrdo. Vlado im môže robiť svojou rýchlosťou a kľučkami problémy. Nemáme veľa takých hráčov s priamočiarym ťahom na bránku, ako je on. Hoci má svoje muchy, môže byť pre tím užitočný.“

Lešický (75): Výstrelky idú teraz bokom!

Tréner Tarkovič sa vrátil ku skúsenému realizačnému tímu a k hráčom z odchádzajúcej úspešnej generácie, ktorí sú schopní a najmä ochotní pomáhať. Medzi nich patrí aj problémový Weiss junior. Teraz je zbytočné analyzovať, čo všetko mimo ihriska povystrájal. Z toho dôvodu ho spoločnosť správne odsúdila a degradovala na najnižší stupeň. On s tým nikdy nemal problémy. To isté však platí aj na jeho pôsobenie na ihrisku. Za oklamanie súpera či rozhodnutie zápasu dostane od všetkých fanúšikov pri televízoroch standing ovation.

Semeník (47): Inde by sa s ním nebavili!

- Weiss v minulosti odmietol reprezentovať. Odísť z lavičky pred koncom zápasu je nemysliteľné. V iných vyspelých krajinách by sa to nemohlo stať. Tam by sa s ním už nikto nebavil. Rozhodujúci je však názor trénera. Možno Weiss nastúpi v základe, strelí dva góly a všetkým zavrie ústa. Keď v našej lige niekto nehráva pravidelne, nie je to bohviečo. Za Slovan nastúpil od začiatku len v pár zápasoch. Vyťaženosť našich reprezentantov je na plač. Nie je z čoho vyberať. V poľskej lige behá veľa dobrých adeptov, šancu mohol dostať aj Boris Sekulič, ktorý hráva v americkej lige stabilne.

Vencel (76): Môže mužstvu pomôcť!

- Momentálne nemáme dosť tvorivých futbalistov, ktorí sa dokážu presadiť proti ostrovnému štýlu hry. Vlado je práve ten typ, ktorý má na to predpoklady. Môže mužstvu pomôcť. Svojou dravosťou a technikou vie aj v klube pripraviť finálnu prihrávku. Ako jeden z mála našich hráčov dokáže obísť súpera, vytvoriť prečíslenie, vniknúť do šestnástky, alebo loptu do nej nacentrovať. Na ihrisku býva dostatočne drzý. Nemá problém nasadiť protihráčovi jasle. Kondícia na celý zápas mu chýba, ale ako striedajúci žolík môže prekvapiť. Takýchto hráčov v Belfaste potrebujeme.



Výstrelky Vlada Weissa ml.:



- po kvalifikačnom zápase na MS si odbehol na diskotéku, zväz mu za to zrušil všetky odmeny do konca cyklu

- po konflikte v bratislavskom zariadení rýchleho občerstvenia obišiel bez trestu

- Weissov Mercedes zastavili policajti v centre Bratislavy. Futbalista mal sedieť na mieste vodiča, na kolenách mu mal sedieť ďalší muž. Weiss odmietol skúšku na alkohol. Výsledkom bola 50-eurová pokuta.

- so šiestimi reprezentantmi zamieril po prehre s Českom v Lige národov do nočného baru. Zväz ich za to potrestal odňatím odmien počas kvalifikácie ME 2020.

- počas voľna v Tatrách sa na hotelovom parkovisku objímal s viceprezidentom Slovana Ivanom Kmotríkom mladším a močil na verejnosti. Skončil bez trestu.