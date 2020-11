Kariéra Zdena Cháru v NHL je stále neistá: Ako vidia jeho budúcnosť slovenské hviezdy?

Stále nemá nový kontrakt vo vrecku! Najstaršiemu hráčovi NHL, obrancovi Zdenovi Chárovi (43), vypršala zmluva s klubom Boston Bruins, ktorého dres oblieka od leta 2006 a za celý ten čas nosil na hrudi aj kapitánske céčko.

Hoci vedenie klubu tvrdí, že obe strany rokujú, nie je vylúčená ani tá možnosť, že skončí v inom zámorskom mužstve alebo odíde do Európy. Stať sa môže aj to, že ukončí dlhú úspešnú kariéru.„O tom či, bude Zdeno pokračovať v kariére, rozhodne iba on spolu so svojou rodinou.Záujem o neho je dlhodobo v mnohých tímoch NHL.“

Za podkolienky pokuta 5 000 dolárov! Drsný šport so sebou prináša aj nemilosrdné pravidlá aj keď sa to doteraz nevyriešilo. Pre neho je NHL priorita, dúfam, že kvôli jeho rodine to bude Boston, ale na konci dňa je to vždy biznis! Takže čas ukáže, ako to napokon dopadne.“

„Myslím si, že ak Boston nepodpíše Zdena, čo by bola podľa mňa veľká chyba, tak ho podpíše akýkoľvek klub, ktorý prebudúva mužstvo. Zdeno svojou pracovnou morálkou, disciplínou a prístupom k hokeju má stále čo ponúknuť a mladí hráči sa môžu od neho veľa naučiť.“

„Neviem, či Zdeno podpíše Boston, pretože podľa mňa klub plánuje prebudovať trošku tím a priniesť do kádra nové tváre. Nemyslím si ani to, že by išiel do Európy, kde je veľké klzisko. Takže to vidím tak, že ostane v NHL, ale podpíše ho iný tím ako Boston.“

Zdeno v Bostone:

14 sezón

1 023 zápasov

148 gólov

333 asistencií

2011 víťaz NHL