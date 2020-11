Trápenie expartnerky Borisa Kollára: Na facebooku zverejnila smutnú správu

Kateřina Brožová, herečka a bývalá priateľka Borisa Kollára, je momentálne plná smútku a prežíva zrejme najťažšie obdobie v živote. Zomrela jej milovaná mama.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

O túto zdrvujúcu informáciu sa herečka podelila so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti. „Moja najdrahšia a najlepšia mamička, pani Jelena Kovalevská, odišla 3.11. 2020 do neba. Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, spomeňte si na ňu prosím," napísala herečka k príspevku. To, či jej maminu trápilo už dlhšie zdravie alebo je za tým nejaká choroba, Kateřina nekomentovala.

Príspevok herečka zdieľala aj spolu s troma fotografiami jej drahej mamy. Ľudia v komentároch ukázali empatiu a sekciu komentárov zaplnili mnohými kondolenciami.