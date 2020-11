Vytočený Fico neobišiel ani bývalého spojenca: Aha, ako naložil Pellegrinimu!

Expremiér a šéf Smeru-SD Robert Fico sa pri reakcii na akciu Očistec nevyhol ani kritike svojho bývalého spolustraníka.

Ďalší bývalý premiér Peter Pellegrini totiž svojimi vyjadreniami zadržaného policajného exprezidenta rozhodne nepodržal. ,,Čo môžem pripomenúť, je, že ako zastupujúci minister vnútra som to bol práve ja, kto sa dohodol s policajným prezidentom Gašparom, že opustí svoju funkciu," povedal novinárom o Tiborovi Gašparovi.

Fico nenechal tieto slová bez komentára. ,,Ja to poviem veľmi presne, hoci sa to nebude niekomu páčiť. Tibor Gašpar bol podľa môjho názoru veľmi dobrý prezident policajného zboru. Zvláštne, že nevadil mojim bývalým kolegom zo Smeru, keď boli podpredsedami vlády, predsedami parlamentu alebo ministrami. Ale zrazu, keď sa to hodí, treba ho hodiť cez palubu," vyjadril sa.

Expremiér bol aj adresnejší. ,,Ja nie som Pellegrini, ktorý by aj vlastných rodičov hodil, len aby si zachránil vlastnú kariéru," odkázal. Peter Pellegrini stranu Smer-SD opustil a založil vlastné politické hnutie Hlas-SD.